Сайт НГУ перестал открываться 21 июня 2022: хакеры атакуют вузы РФ

Сайт НГУ перестал открываться 21 июня 2022: хакеры атакуют вузы РФ
Сайт НГУ перестал открываться 21 июня 2022: хакеры атакуют вузы РФ
21 июня, 09:59ОбразованиеЭмилия КаплунскаяФото: Предоставлено пресс-службой НГУ

Сайт крупнейшего новосибирского университета НГУ подвергся DDoS-атакам

Во вторник, 21 июня перестали работать сайты крупных новосибирских университетов, в том числе НГУ. Скажется ли это на приемной кампании-2022?

Сайт Новосибирского Государственного университета подвергся DDoS-атакам со стороны хакеров. При входе на него появляются различные ошибки.

Так выглядит сайт НГУ 21 июня

После начала приемной кампании в понедельник, 20 июня, многие российские университеты подверглись хакерской атаки. В число «жертв» вошли новосибирские вузы, такие как: НГУ, НГУЭУ, НГАУ, НГУАДИ, НГАСУ (Сибстрин) и СГУПС. Atas.info связался с НГУ и выяснил, что первая атака началась в день подачи заявлений абитуриентами.

«На данный момент сервер сайта оказался перегружен из-за хакерских атак, которым подверглись и другие университеты страны. Управление информационных технологий НГУ решает этот вопрос, и сайт возобновит свою работу в ближайшее время. Личный кабинет абитуриента для дистанционной подачи документов временно недоступен, однако абитуриенты могут подать документы лично в приемную комиссию университета или воспользоваться сервисом «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах», - рассказали Atas.info в пресс-службе Новосибирского Государственного университета.

Отметим, что основной поток абитуриентов в НГУ традиционно начинается в первых числах июля. Сейчас выпускники школ сдали еще не все экзамены (основной этап сдачи ЕГЭ в 2022году до 2 июля).

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