Сайты вузов Новосибирска обрушены хакерами 21 июня: НГУ, НГУЭУ, НГАУ, НГМУ, СГУПС

В Новосибирске хакеры захватили сайты половины вузов города

С 20 июня многие российские вузы подвергаются DDoS-атакам. Не обошло это и Новосибирск – хакеры добрались до 7-ми сайтов крупнейших университетов - они не работают. Отразится ли это на приемной кампании-2022 и есть ли другой способ подачи документов - разбираемся в материале Atas.info.

На сегодняшний день, 21 июня, сайты НГУ, НГУЭУ, НГАУ, НГМУ НГУАДИ, НГАСУ (Сибстрин) и СГУПС выдают различные ошибки. IT-специалисты ведут работу над устранением DDoS-атак. При этом сайты НГПУ, РАНХиГС, НГТУ и СибГУТИ работают исправно. Так выглядит сайт НГУАУДИ 21 июня Отметим, что в Новосибирске в июне началась приемная кампания-2022. В настоящий момент абитуриенты не могут подать документы онлайн через сайт, однако это можно сделать лично, придя в приемную комиссию или через сервис «Поступи онлайн» на Госуслугах. Atas.info удалось связаться с пресс-службами НГУ и НГУЭУ и разобраться подробнее. Сайты вузов обрушены хакерами: как подать документы летом 2022 - пошаговая инструкция «На данный момент сервер сайта (НГУ) оказался перегружен из-за хакерских атак, которым подверглись и другие университеты страны. Управление информационных технологий НГУ решает этот вопрос, и сайт возобновит свою работу в ближайшее время.Личный кабинет абитуриента для дистанционной подачи документов временно недоступен, однако абитуриенты могут подать документы лично в приемную комиссию университета или воспользоваться суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах», - отметили Atas.info в пресс-службе НГУ. Сайт НГУ В НГУЭУ добавили, что приемная кампания в университет началась 14 июня. Атаки со стороны хакеров не создают серьезных проблем для приемной кампании. «Как и сервера других крупных вузов, сервер НГУЭУ подвергается большой нагрузке DDoS-атак. Сейчас мы работаем с нашей системой контроля трафика, чтобы настроить её в соответствии с повышенной нагрузкой. В целом вузы находятся в равных условиях и мы не видим сейчас серьезных рисков для приемной кампании. Тем более, что онлайн-подача документов реализуется сейчас не через сайт вуза, а через суперсервис "Поступи онлайн" на Госуслугах - абитуриенты могут либо подать документы на этой платформе, либо придя лично в вуз. Прием документов штатно начался 6 июня для направлений среднего профессионального образования, 14 июня - для направлений высшего образования», - рассказали Atas.info в пресс-службе НГУЭУ. Сайт НГУЭУ

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