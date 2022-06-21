В Новосибирской области 4% выпускников не сдали ЕГЭ по базовой математике

В Новосибирской области 4% выпускников не сдали ЕГЭ по базовой математике
В Новосибирской области 4% выпускников не сдали ЕГЭ по базовой математике
21 июня, 17:07ОбразованиеАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирском институте мониторинга и развития образования сообщили, что всего 4% учеников не смогли сдать ЕГЭ по базовой математике, а по русскому языку более положительная цифра – менее 1%.

Всего в 2022 года в области сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку 14 220 человек, а по профильной математике – 6 149 выпускников, по базовой – 8 030.

Лучшие результаты в 100 баллов оказались у 33 человек, а по математике намного хуже – у 9 учеников. При это 12 человек получили такой балл по литературе, по истории – 15, по химии – 12, по физике – 5.

Стоит отметить, что в последнее время многие переживали из-за возможной отмены ЕГЭ и обнулению всех результатов после отмены болонской системы образования в России. Однако власти успокаивают, что такое отменить невозможно, потому что в нашей стране своя культура образования.

Сюжеты:
ЕГЭ 2022
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