ОГЭ 2022 для 9 классов по математике в Новосибирске: как узнать оценку ученика

23 мая 2022 года пройдет официальный экзамен по математике в Новосибирской области. Выпускники напишут ОГЭ, а дата публикации результатов в материале – в Atas.info.

В понедельник, 23 мая школьники пишут Основной государственный экзамен по математике. Обработка результатов происходит в течение 10 дней с момента написания экзамена. Дата официальной публикации результатов – 30 мая 2022 года. Просмотреть результат можно на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования. Чтобы посмотреть свою оценку, необходимо ввести паспортные данные ученика – ФИО и номер документа. После ввода данных отразятся результаты за все экзамены. Также сайт публикуют оценки за резерв-альтернативный день (он предназначен для тех, кто не может сдать экзамен в основные сроки по уважительной причине). Основной период ОГЭ начался 19 мая с иностранного языка, а закончится 22 июля (далее – резервные дни и дополнительный период для пересдач)

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter