ОГЭ для 9 классов по математике 23 мая 2022 - узнать ответы для проверки

ОГЭ для 9 классов по математике 23 мая 2022 - узнать ответы для проверки
ОГЭ для 9 классов по математике 23 мая 2022 - узнать ответы для проверки
Сегодня, 10:45ОбразованиеЭмилия КаплунскаяФото: Министерство образования НСО
23 мая 2022 года в России стартовал экзамен ОГЭ по математике среди девятиклассников. За несколько часов популярные группы и каналы начали публиковать возможные ответы, которые могут пригодиться для написания теста.

Каждый год перед экзаменами начинается ажиотажный спрос на поиск ответов. У девятиклассников найти правильное решение шансов больше, чем у тех, кто пишет ЕГЭ. Однако подлинность ответов подтвердить трудно. Возможность проверить их действительность выдастся только после экзамена. Поэтому стоит полагаться лишь на свои знания.

В открытых источниках интернета уже появились ответы для всех российских регионов. Список групп, которые публикуют вероятные ответы:

  • ВКонтакте: OTVETS ответы ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 2022: математика
  • ВКонтакте: ОТВЕТЫ ОГЭ МАТЕМАТИКА
  • Телеграм: Ответы ОГЭ 2022 | Регион
  • Телеграм: otvts
  • Телеграм: FAST_EXAM | ОТВЕТЫ 2022 — Telegram

Помните, что перед выпускными экзаменами орудуют мошенники, которые просят у вас деньги за ответы. Вероятность, что они верны – не большая, поэтому будьте бдительны. Также часть ответов сливают за 20 минут до начала экзамена - в это время вы уже сидите в аудитории.

Возможные ответы для Новосибирской области (54 регион):

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