Цены за обучение на IT в вузах Новосибирска – как подорожало, новые цены за курс

Цены за обучение на IT в вузах Новосибирска – как подорожало, новые цены за курс
Цены за обучение на IT в вузах Новосибирска – как подорожало, новые цены за курс
Вчера, 14:54ОбразованиеФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске выросли цены в вузах за обучение на IT-специалистов

Стоимость обучения на IT-специалистов в вузах Новосибирска значительно подорожала в 2022 году. И это при условии, что сейчас российские власти всячески поддерживают эту отрасль.

Как пишет Сиб.фм, цена одного годового курса в НГУ по специальности «Прикладная математика и информатика» достигла 177 000 рублей. Это на 17 тысяч больше, чем было годом ранее.

В СибГУТИ будущим айтишникам придется выложить от 75 до 95 тысяч за год. Абитуриентам НГТУ за учебу на IT-специальности придется отдать около 137 тысяч руб, а раньше было 120 000. Также увеличилась стоимость курса «Прикладной информатики» - 136 600 за год.

В Сгупс программистам нужно выложить 141 тысячу рублей.

Как рассказал журналистам доцент кафедры финансового рынка НГУЭУ Эдуард Коложвари, многие руководители вузы против повышения цен. Они обеспокоены тем, что это ударит по бюджету семьи и не все смогут позволить себе образование.

Материалы по теме:
НовосибирскценыНовосибирская областьвузы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы