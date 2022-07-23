"Новоколледж" заехал в легендарную Башню в левобережье Новосибирска

Руководство частного "Новоколледжа" подписало договор об аренде двух верхних уровней в памятнике архитектуры, бывшей водонапорной башне постройки 30-х годов прошлого века в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщил в социальных сетях руководитель образовательного учреждения Сергей Чернышов.
"С сентября Левобережное отделение Новоколледжа будет работать в этом прекрасном объекте культурного наследия, где мы займем два верхних уровня. Станем, так сказать, пионерами этого пространства. Кроме того, видимо это будет первый колледж, корпус которого в сечении имеет круг", - пишет Чернышов.
В конце 2021 года стало известно о продаже старой водонапорной башни на площади Маркса. Когда-то там располагался офис телекомпании НТН. Здание построено в 1939 году и является памятником архитектуры.
Покупателем выступил новосибирский предприниматель Александр Гинтер. По неподтвержденным данным сумма сделки составила 28 миллионов рублей.
Предприниматель собирается организовать в здании новое культурное пространство наподобие "Подземки".