"Новоколледж" заехал в легендарную Башню в левобережье Новосибирска

"Новоколледж" заехал в легендарную Башню в левобережье Новосибирска
"Новоколледж" заехал в легендарную Башню в левобережье Новосибирска
Вчера, 10:01ОбразованиеФото: Артем Шершнев
Частное образовательное учреждение займет два уровня в бывшей водонапорной башне на площади Маркса

Руководство частного "Новоколледжа" подписало договор об аренде двух верхних уровней в памятнике архитектуры, бывшей водонапорной башне постройки 30-х годов прошлого века в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщил в социальных сетях руководитель образовательного учреждения Сергей Чернышов.

"С сентября Левобережное отделение Новоколледжа будет работать в этом прекрасном объекте культурного наследия, где мы займем два верхних уровня. Станем, так сказать, пионерами этого пространства. Кроме того, видимо это будет первый колледж, корпус которого в сечении имеет круг", - пишет Чернышов.

В конце 2021 года стало известно о продаже старой водонапорной башни на площади Маркса. Когда-то там располагался офис телекомпании НТН. Здание построено в 1939 году и является памятником архитектуры.

Покупателем выступил новосибирский предприниматель Александр Гинтер. По неподтвержденным данным сумма сделки составила 28 миллионов рублей.

Предприниматель собирается организовать в здании новое культурное пространство наподобие "Подземки".

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