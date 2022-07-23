"Новоколледж" заехал в легендарную Башню в левобережье Новосибирска

"С сентября Левобережное отделение Новоколледжа будет работать в этом прекрасном объекте культурного наследия, где мы займем два верхних уровня. Станем, так сказать, пионерами этого пространства. Кроме того, видимо это будет первый колледж, корпус которого в сечении имеет круг", - пишет Чернышов.