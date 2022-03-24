Часть зарплаты в фонд Донбасса предложили отдать в новосибирском университете СГУПС

Часть зарплаты в фонд Донбасса предложили отдать в новосибирском университете СГУПС
Часть зарплаты в фонд Донбасса предложили отдать в новосибирском университете СГУПС
Сегодня, 05:11ОбразованиеФото: 2ГИС/СГУПС
Реакция на полученное сообщение была разной: кто-то возмутился просьбой о пожертвовании, а кто-то поддержал инициативу.

Сотрудники СГУПСа возмутились тем, что им предложили оказать «добровольную финансовую помощь пострадавшим трудящихся ДНР и ЛНР». Как пишет НГС, такая рассылка пришла на корпоративную почту. К письму было прикреплено заявление на перевод денег.

По словам сотрудников Сибирского государственного университета путей сообщения, рассылку они получили из профкома и от ученого секретаря по всем кафедрам и подразделениям университета. Реакция на полученное сообщение была разной: кто-то возмутился, а кто-то поддержал инициативу и был готов отдать часть зарплаты. Из текста заявления стало ясно, что полученные деньги переведут на расчетный счет Федерации профсоюзов Новосибирской области.

Председатель первичной профсоюзной организации работников СГУПС Игорь Тесленко подтвердил просьбу переводить деньги. Денежные средства необходимо собрать до 10 апреля, а потом их перенаправят в «Москву».

Как отметили в самой Федерации профсоюзов Новосибирской области, подобную акцию они проводят с начала спецоперации на Украине. Общая сумма собранных денег не разглашается.

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