26 мая новосибирские школьники напишут первый ЕГЭ – расписание экзаменов

26 мая новосибирские школьники напишут первый ЕГЭ – расписание экзаменов
26 мая новосибирские школьники напишут первый ЕГЭ – расписание экзаменов
Сегодня, 08:42ОбразованиеФото: Медиахолдинг1Mi

Сдача ЕГЭ в Новосибирской области начнется 26 мая

В Новосибирской области через несколько дней стартует сдача Единого государственного экзамена, - Рособрнадзор

Первый экзамен пройдет в четверг, 26 мая. Ученики напишут ЕГЭ по литературе, географии и химии. Второй экзамен пройдет 30 и 31 мая – по русскому языку. Профильная математика – 2 июня, а базовая – 3 июня.

6 июня одиннадцатиклассники напишут историю и физику, а 9 июня – обществознание. 14 июня пройдет биология, и письменная часть иностранного языка. Вторая часть экзамена – устная, состоится 16 и 17 июня. Экзамен по информатике пройдет 20 и 21 июня. Резервный день по сдаче всех предметов начнется с 23 июня по 2 июля.

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