Последний звонок 25 мая 2022: поздравления ученикам и слова благодарности учителям

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Этот звонок не означает конец чего-то, этот звонок означает начало. Начало вашей взрослой и самостоятельной жизни. Пускай эта жизнь складывается удачно. Пускай впереди вас ждет успех и благополучие. Желаем легко и хорошо сдать экзамены, закончить учебу и выпорхнуть в новую жизнь с бесстрашно поднятой головой, широко распахнутыми глазами и чистым пламенным сердцем. С праздником!
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Дорогие родители наши,
Мы сегодня хотим вам сказать,
Что родней вас, дороже и ближе
В целом мире нам не отыскать.
Вы всегда нам во всем помогали
И бессонных не спали ночей.
Нас учили, растили, лечили,
Окружали заботой своей.
В этот день вместе с нами вы также
Наши чувства готовы делить.
Провожаем мы школьные годы,
Нам о них никогда не забыть!
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Поздравляю вас с Последним звонком, дорогие наши выпускники. Пусть взрослая жизнь начнётся с успешного поступления, пусть о школе в ваших сердцах останутся самые добрые воспоминания, пусть впереди вас ждут большие события и радостные дни, пусть с вами всегда будет удача и любовь. В добрый час, дети, в благополучный и счастливый путь, выпускники.
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Ну, вот и все, мы взрослые ребята!
Смотрите-ка, родители, на нас!
А, помните, вели вы нас когда
Первый раз в счастливый первый класс!
Спасибо вам за все ваши старания,
За то, что мы всегда в любви росли!
Мы оправдаем ваши ожидания,
Чтобы гордиться нами вы смогли!
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Любимые наши родители, сегодня мы, Ваши дети стали взрослее и преодолели важный жизненный этап — окончание школы. Хотим от души поблагодарить вас за любовь и поддержку, помощь, заботу и мудрые советы. Надеемся, что будем всегда для Вас поводом для гордости и достойно оправдаем Ваши ожидания.
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Спасибо дорогим учителям
За время, что дарили нам.
За все успехи наши, достиженья,
За труд нелегкий Ваш и за терпенье!
Поклон Вам низкий до земли
За дни, что мы все вместе провели.
Останутся в душе и памяти всегда
Учителя и школьные года.
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Вы нам дорогу в жизнь открыли,
Спасибо вам за школьные года,
Вы знаний клад нам подарили,
Мы помнить будем вас всегда.
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Дорогие наши дети, мы поздравляем вас с окончанием этого учебного года, с Последним звонком. Пусть трудовые ваши школьные будни сменят яркие солнечные дни лета, пусть вам будет не до скуки и усталости, пусть каждый день вам дарит что-то интересное, увлекательное и замечательное. Желаем вам, а заодно и всем нам, набраться новых сил, терпения и вдохновения на следующий учебный год, чтобы превратить его в светлый лёгкий путь к успеху.
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Добрые наши наставники,
Милые учителя!
Ценим мы труд ваш немаленький
И обучение с нуля.
Вам мы желаем терпения,
Мудрости, сил и идей,
И воспитать поколения
Лучших российских людей!
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Пусть звук последнего звонка
Выпускникам откроет путь.
Дорога будет пусть легка,
Хорошие сюрпризы ждут.
Вам впечатлений и открытий
Хотим сегодня пожелать.
Пускай уроки взрослой жизни
Вам удается понимать!
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Дорогие ребята! Впереди вас ждет так многое! Победы, исполнение желаний, к вам придет заслуженный успех, вы узнаете еще много нового и однажды сами отведете своих детей в первый класс… Сегодня, на школьном празднике Последнего звонка, я хочу пожелать вам удачи, хорошего настроения и вдохновения на всю вашу долгую, счастливую жизнь!
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Вот и настал час прощания,
День окончания школы!
Пусть это станет событием
Праздничным, ярким, веселым!
Школьные годы запомнятся
Дружественной атмосферой!
В будущем счастливо сложатся
Личная жизнь и карьера!
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Вот и закончились школьные приключения! Звенит последний звонок! Столько лет – позади, а впереди… впереди целая жизнь! Не загадывай сейчас все строго, просто настройся на то, чтобы искать свой путь и если, кажется что он найден… не останавливаться на достигнутом! Ведь мир и человеческие возможности поистине безграничны! Поздравляю с Последним звонком!