Последний звонок 25 мая 2022: поздравления ученикам и слова благодарности учителям

Дорогие наши дети, мы поздравляем вас с окончанием этого учебного года, с Последним звонком. Пусть трудовые ваши школьные будни сменят яркие солнечные дни лета, пусть вам будет не до скуки и усталости, пусть каждый день вам дарит что-то интересное, увлекательное и замечательное. Желаем вам, а заодно и всем нам, набраться новых сил, терпения и вдохновения на следующий учебный год, чтобы превратить его в светлый лёгкий путь к успеху.