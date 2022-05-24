«Придется раскошелиться»: Сколько стоит распечатка дипломной работы в Новосибирске

В этом году из-за санкций в отношении РФ и ухода компаний по производству бумаги произошел большой рост стоимости за распечатку. Если раньше можно было напечатать один лист за 3 рубля, то теперь стоимость гораздо выше.
Студентка 4-го курса Новосибирского государственного университета Ольга Михнева рассказала, что в её учебном заведении не заставляют так часто печатать, как в некоторых других, иногда разрешают и электронные варианты, но даже при таком раскладе приходится много денег тратить на распечатку. Например, на предзащиту можно было приходить с проектом диплома в электронном формате.
«В процессе обучения в НГУ очень часто приходится печатать. Большинство работ, что мы делаем – доклады, рефераты, аналитические записки, курсовые работы, дипломы – они все требуются в печатном варианте. Поэтому затраты на печать достаточно большие, ведь некоторые преподаватели не любят, когда мы рассказываем с телефона, а все выучить очень сложно. Самые большие затраты на печать начинаются, когда начинается распечатка курсовых работ, билетов для экзаменов и дипломных работ», - сказала студентка.
Она уточнила, что дипломную работу на самом деле не так дорого печатать – на это уйдет около 1000 рублей, но за четыре года обучения вполне можно такое накопить или на крайний случай попросить у родителей. Учитывая, что многие студенты на последнем курсе еще и подрабатывают, тогда и вовсе нет в этом проблемы.
«Раньше конечно было дешевле, но так уже вышло, что вся ситуация в мире произошла уже в конце моего обучения, поэтому не так уж сильно я переплатила. Больше всего жалко студентов младших курсов – им придется тратиться на дорогую печать еще несколько лет», - отметила Ольга.
В новосибирской компании «Micronet», которая пользуется спросом у студентов НГУ в Академгородке, стоимость достаточно высокая, но есть и скидки.
Распечатка листов A4 в черно-белом формате от 1 до 49 штук стоит 8 рублей за страницу. Две стороны листа – 16 рублей. Напечатать от 50 листов формата A4 в черно-белом цвете обойдется в 6 рублей за страницу.
Однако печатать на цветном принтере гораздо дороже – лист A4 от 1 до 49 штук будет стоит 30 рублей за страницу. От 50 листов – 26 рублей за страницу.
Таким образом, дипломная работа на 80 страниц в черно-белом формате обойдется студенту в 1280 рублей. Твердый переплет и обложка будет стоить 650 рублей – её тоже обязательно требуют в вузах. Общая стоимость составляет 1930 рублей.
Принтер в такой ситуации тоже не лучший выход, ведь цена на привычную бумагу «Снегурочка» A4 выросла до 450 рублей – это самый дешевый вариант, который удалось найти на Ozon, остальные от 600 до 800 рублей.
При этом необходимо будет покупать картриджи для принтера, а они выросли в цене в два раза.
Отметим, что Министерство образования и науки РФ разрешает вузам принимать выпускные квалификационные работы в электронном виде. Такое же требование и к дипломным работам – решение остается только за самим учебным заведением. Однако многие университеты продолжают работать по старой системе с печатными вариантами.
Некоторые эксперты предполагают, что если стоимость бумаги так и не будет снижаться, то многие вузы Новосибирска и всей России перейдут на принятие дипломных работ и других в электронном формате. Это может привести к тому, что копировальные услуги будут не так востребованы, и многим компаниям придется закрыться.