«Придется раскошелиться»: Сколько стоит распечатка дипломной работы в Новосибирске

Она уточнила, что дипломную работу на самом деле не так дорого печатать – на это уйдет около 1000 рублей, но за четыре года обучения вполне можно такое накопить или на крайний случай попросить у родителей. Учитывая, что многие студенты на последнем курсе еще и подрабатывают, тогда и вовсе нет в этом проблемы.