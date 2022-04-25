Новосибирский губернатор поручил готовиться к атакам украинских хакеров во время ЕГЭ

По словам губернатора, во время экзаменов возможны хакерские атаки на информационную систему во время проведения экзаменов.

Губернатор Новосибирской области поручил министерству цифрового развития и связи усилить информационную безопасность во время проведения ЕГЭ-2022. Об этом Андрей Травников сообщил во время оперативного совещания 25 апреля. По словам главы региона, важно предпринять меры по усилению информационной безопасности при проведении итоговой аттестации и единого государственного экзамена. Губернатор Андрей Травников предполагает, что во время экзаменов возможны атаки на информационную систему, которые повторялись несколько лет подряд. «Украинские нацисты, загнанные в угол, при поддержке западных спецслужб будут кусаться. Они уже пытались в самый тяжелый период эпидподъема, зимой обрушить медицинскую информационную систему. Следует ожидать, что будет атака и на систему проведения государственной итоговой аттестации. Необходимо предпринять все меры информационной безопасности и продумать запасные варианты», – сказал глава региона в ходе оперативного совещания. Также, министр образования региона Сергея Федорчука добавил, что к 6 мая проведение государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена 2022 года в Новосибирской области будет полностью обеспечено бумагой и картриджами. Все экзамены пройдут в очном формате. Напомним, ранее на сайт правительства Новосибирской области была совершена хакерская атака. Мощная DDoS-атака была направлена на сеть правительства, на государственные информационные системы, которые находятся во внешнем контуре. Мощность атаки достигала 10-12 Гбит/с.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter