Последний звонок 25 мая 2022: поздравления и открытки выпускникам и родителям

25 мая 2022 года выпускники школы празднуют последний звонок. Это ежегодный традиционный праздник для всех учеников, которые заканчивают свое обучение в школьных дверях. Открытки и поздравления – в материале Atas.info.

Поздравления с последним звонком для выпускников и родителей 2022 Последний звонок 25 мая 2022: поздравления ученикам и слова благодарности учителям *** Дорогие выпускники! Сегодня вы прощаетесь со школой и вступаете во взрослую жизнь, для вас звенит последний школьный звонок. Под его звуки вспоминаются все школьные поражения и победы, радости и горести, первая любовь, первый учитель и становится немного грустно... Желаем вам дальнейшей успешной учебы, верного выбора профессии, легких побед и новых достижений, новых полезных знакомств и увлечений! *** Звенит звонок последний и всем немного грустно. Так жалко расставаться с привычным и родным. Но в душах трепет счастья и ожидания новой, большой, взрослой жизни. Пускай у вас ребята, она будет всегда складываться удачным образом. Остался последний этап, сдачи экзаменов и вы поплывете по реке самостоятельности, и будете применять все знания подаренные вам учителями. Так в добрый путь и пуха ни пера! *** Поздравляю с окончанием школы! В этот момент немного грустно, ведь ты прощаешься с детством, но радостно от открывающихся возможностей. Пусть исполнятся все загаданные тобой желания, пусть на твоем пути встречаются только светлые и добрые люди, пусть любовь ярким фонариком освещает твои дни. Иди и покоряй мир! *** Любимые наши родители, сегодня мы, Ваши дети, стали взрослее и преодолели важный жизненный этап — окончание школы. Хотим от все души поблагодарить Вас за любовь и поддержку, помощь, заботу и мудрые советы. Надеемся, что будем всегда для Вас поводом для гордости и достойно оправдаем Ваши ожидания. *** Любимые, дорогие, самые родные и заботливые родители, спасибо за то, что каждую победу и поражение переживали вместе с нами. Простите за огорчения, что вам доставались. Пускай ваши сердца не болят за детей, каждый из нас станет достойным человеком, которым будут гордится его родители! *** Дорогие родители! Для Вас это тоже последний звонок, как и для ваших любимых детей. Они ступают во взрослую жизнь, в которой надо принимать серьезные решения, учиться ответственности. Пусть Вы вместе пройдете путь, невзирая на все трудности. Поздравляем! *** Закрылись школьные учебники, дописаны последние строчки в тетрадях, сданы экзамены — впереди взрослая жизнь, теперь решения нужно принимать самим, предстоит брать на себя ответственность и идти вперед к намеченной цели. Желаю не бояться сложных восхождений, верить в свою звезду, не забывать друг друга в печали и в радости. В добрый путь! *** Позади — безмятежные школьные годы, впереди — счастливая и насыщенная увлекательными событиями взрослая жизнь! Цени то, что имеешь, не пасуй перед трудностями и обязательно найди свое призвание. Горжусь твоими успехами и достижениями, которых у тебя еще будет немало. *** Дорогие родители, с праздником! Сегодня в последний раз прозвенит звонок для наших детей. И откроется перед ними бесконечное количество дорог. Нашим повзрослевшим мальчикам и девочкам придется делать сложный выбор и пусть он будет правильным. Будьте для своих детей мудрыми проводниками во взрослую жизнь! *** Поздравляю с последним звонком! Время для старта, перемен, выбора, новых чувств, торжества юности. Пусть все лучшее ждет впереди, а воспоминания оставят теплый весенний след. Здоровья, удачи, правильного пути, знаний взахлеб, добра, красоты, опыта, неизведанного, впечатляющего, заставляющего гордиться.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter