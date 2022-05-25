Женщина борется с поборами в новосибирской школе №99 - ее дочь думала о суициде

Женщина борется с поборами в новосибирской школе №99 - ее дочь думала о суициде
Женщина борется с поборами в новосибирской школе №99 - ее дочь думала о суициде
Сегодня, 08:55ОбразованиеФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске мама ученицы школы №99 пожаловалась на поборы

Жительница Новосибирска устроила скандал в школе №99 из-за поборов. Женщина вышла на борьбу, когда узнала, что ее дочь Дарья стала изгоем и даже раздумывала о суициде.

Сама мама девочки Наталья отучилась в этой школе много лет назад. Её дочь Дарья доучилась до старших классов, а недавно забрала документы из-за денежных склок.

Со слов Натальи, сначала в учебное учреждение №99 родители 600 детей сдавали по 2 тысячи рублей на ремонт, покупку картриджей для принтера и зарплату уборщице. В 2015 она сама отказалась вносить деньги из-за финансовых трудностей в семье – это привело к тому, что Даша стала изгоем.

В родительских чатах мать и дочь называли должницами. А когда из-за этого успеваемость начала падать, документы своего ребенка она забрала и перевела в другую школу.

Руководство школы отрицать о денежных сборах не стало, добавив при этом, что сами родители учеников это придумали. Однако там решили не подтверждать, что просили сдавать в фонд больше 2 тысяч рублей.

Наталья за долгие годы отправила 17 жалоб по поборам властям. По этому случаю мэрия провела проверку и обнаружила нарушение ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Деньги на некоторые позиции не должны были собираться с родителей – это покрывает бюджет города, пишет НГС.

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