Новосибирские школьники чаще выбирают обществознание и информатику на ЕГЭ-2022

Обществознание и информатику чаще сдают на ЕГЭ-2022 новосибирские школьники

Последний звонок прозвучал в школах Новосибирской области вчера, 25 мая. Уже сегодня 26 числа выпускники снова сели за парты, чтобы написать ЕГЭ по химии, литературе и географии для поступления в вуз. Но эти предметы оказались не самыми популярными на экзамене в 2022 году.

В этом году школьники столкнулись с нововведением, касающемся КИМов. Все бланки присылали смотрителям через интернет, потом их распечатывали прямо в аудитории и раздавали ребятам. Первые экзамены по химии сегодня сдают 1 353 человека, литературу выбрали 808 детей, а географию – 469. Всего на Единый государственный экзамен записались 16 584 новосибирца, включая выпускников прошлых лет. Фото: Министерство образования НСО По словам Щукина, 43,2% участников выбрали обществознание – это первый по популярности предмет. Информатика интересует 21% учащихся, а история - 16,7%. Чуть меньше людей сдадут биологию (16,3%) и физику (12,5%). В Новосибирской области для сдачи ЕГЭ подготовили 133 площадки. Все они оснащены системой видеонаблюдения.

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