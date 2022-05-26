Новосибирские школьники чаще выбирают обществознание и информатику на ЕГЭ-2022

В этом году школьники столкнулись с нововведением, касающемся КИМов. Все бланки присылали смотрителям через интернет, потом их распечатывали прямо в аудитории и раздавали ребятам.
Первые экзамены по химии сегодня сдают 1 353 человека, литературу выбрали 808 детей, а географию – 469. Всего на Единый государственный экзамен записались 16 584 новосибирца, включая выпускников прошлых лет.
По словам Щукина, 43,2% участников выбрали обществознание – это первый по популярности предмет. Информатика интересует 21% учащихся, а история - 16,7%. Чуть меньше людей сдадут биологию (16,3%) и физику (12,5%).
В Новосибирской области для сдачи ЕГЭ подготовили 133 площадки. Все они оснащены системой видеонаблюдения.