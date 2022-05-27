ОГЭ для 9 классов по обществознанию 27 мая 2022 – узнать ответы на тесты и задания

Министерство просвещения РФ разделило дни проведения экзамена по трем предметам – математика, русский язык и обществознание. Это сделано для того, чтобы разделить основной поток школьников. Ожидается, что именно эти предметы будут сдавать больше всего выпускников и для этого необходимо соблюдение антиковидных требований.
В пятницу, 27 мая стартует основной этап сдачи ОГЭ по обществознанию. Структура экзамена состоит из нескольких частей: первая – тестирование, а вторая – задания с развёрнутым ответом. Всего необходимо решить 24 вопроса. Экзамен затрагивает разные сферы обществознания:
Добавим, что перед началом экзамена в открытых источниках интернета публикуются всевозможные ответы ОГЭ для всех регионов России. Однако вероятность, что они действительно правильные – крайне мала. Подлинность ответов вы сможете проверить лишь после экзамена, поэтому лучше всего полагаться только на свои знания и не рассчитывать на неверные решения в соцсетях.
Также перед ажиотажным спросом в поиске ответов, мошенники часто предлагают школьникам купить якобы правильные решения. Важно не попасться на эту «удочку» и верить в свои силы.