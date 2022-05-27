ОГЭ для 9 классов по обществознанию 27 мая 2022 – узнать ответы на тесты и задания

ОГЭ для 9 классов по обществознанию 27 мая 2022 – узнать ответы на тесты и задания
ОГЭ для 9 классов по обществознанию 27 мая 2022 – узнать ответы на тесты и задания
Сегодня, 05:00ОбразованиеЭмилия КаплунскаяФото: Министерство образования НСО
27 и 28 мая в Новосибирской области пройдет экзамен ОГЭ по обществознанию. Ответы на тесты для проверки, - в материале Atas.info.

Министерство просвещения РФ разделило дни проведения экзамена по трем предметам – математика, русский язык и обществознание. Это сделано для того, чтобы разделить основной поток школьников. Ожидается, что именно эти предметы будут сдавать больше всего выпускников и для этого необходимо соблюдение антиковидных требований.

В пятницу, 27 мая стартует основной этап сдачи ОГЭ по обществознанию. Структура экзамена состоит из нескольких частей: первая – тестирование, а вторая – задания с развёрнутым ответом. Всего необходимо решить 24 вопроса. Экзамен затрагивает разные сферы обществознания:

  • Человек и общество, Экономика, Политика, Духовная сфера, Право и Социальная сфера.

Добавим, что перед началом экзамена в открытых источниках интернета публикуются всевозможные ответы ОГЭ для всех регионов России. Однако вероятность, что они действительно правильные – крайне мала. Подлинность ответов вы сможете проверить лишь после экзамена, поэтому лучше всего полагаться только на свои знания и не рассчитывать на неверные решения в соцсетях.

Также перед ажиотажным спросом в поиске ответов, мошенники часто предлагают школьникам купить якобы правильные решения. Важно не попасться на эту «удочку» и верить в свои силы.

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