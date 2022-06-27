В Новосибирской области 80 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Новосибирской области 80 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Новосибирской области 80 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов
27 июня, 11:40ОбразованиеФото: Медиахолдинг1Mi
В 2022 году максимальную оценку в ходе единого государственного экзамена получили 80 выпускников школ Новосибирской области, два школьника получили 100 баллов по двум предметам. В то же время более 1000 подростков не смогли справиться с заданиями ЕГЭ-2022

80 школьников получили 100 баллов по результатам обработки контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена в 2022 году в Новосибирской области. Два выпускника получили максимальное количество баллов по двум предметам. Это выпускник новосибирской гимназии № 5 (русский и математика) и выпускник гимназии № 2 (русский и история). Об этом сообщил глава регионального Минобра Сергей Федорчук в ходе оперативного совещания в правительства Новосибирской области 27 июня.

"В целом количество учащихся, сдавших ЕГЭ на высоком уровне, увеличилось по литературе, истории, физике и обществознанию. По другим предметам результаты находятся примерно на уровне прошлого года либо чуть ниже", - сказал Федорчук, подчеркнув, что напрямую сравнивать результаты ЕГЭ-2022 с результатами прошлых лет не рекомендуется, поскольку содержание контрольных материалов претерпело существенные изменения.

Между тем, 1031 выпускник не смог справиться с заданиями итоговой аттестации. Глубокий анализ итогов экзаменационной кампании 2022 году в министерстве обещают представить в августе текущего года.

Сюжеты:
ЕГЭ 2022
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