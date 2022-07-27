Новосибирец выплатит 3 млн рублей компенсации за заражение женщины СПИДом

Новосибирец выплатит 3 млн рублей компенсации за заражение женщины СПИДом
Новосибирец выплатит 3 млн рублей компенсации за заражение женщины СПИДом
Вчера, 18:36ОбразованиеАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Новосибирский областной суд приговорил мужчину к 3,5 годам колонии строгого режима за заражение ВИЧ-инфекцией 54-летней женщины – он также выплатит ей 3 млн рублей компенсации.

Женщина узнала о страшном диагнозе еще в 2017 году – она потеряла 12 кг веса за два года. Спустя некоторое время от подруги она узнала, что бывший её сожитель, который находится в колонии за кражу, болен этим заболеванием, пишет «Прецедент».

Человек наблюдал за ней, как она «умирает» на глазах, но постоянно якобы удивлялся, почему ей так плохо. Женщина год пыталась доказать, что бывший возлюбленный заразил ее преднамеренно, но полицейские не видели состава преступления

В мае 2022 года мужчину признали виновным в преднамеренном заражении своей бывшей любви всей жизни, он приговор обжаловал, но судья оставил его без изменений.

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