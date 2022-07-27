Новосибирец выплатит 3 млн рублей компенсации за заражение женщины СПИДом

Женщина узнала о страшном диагнозе еще в 2017 году – она потеряла 12 кг веса за два года. Спустя некоторое время от подруги она узнала, что бывший её сожитель, который находится в колонии за кражу, болен этим заболеванием, пишет «Прецедент».