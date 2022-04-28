570 тысяч школьников приняли участие в онлайн-олимпиадах от Яндекса

570 тысяч школьников приняли участие в онлайн-олимпиадах от Яндекса
570 тысяч школьников приняли участие в онлайн-олимпиадах от Яндекса
Сегодня, 18:01ОбразованиеАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Больше 500 тысяч школьников выполнили задания в онлайн-олимпиадах от Яндекс.Учебника – они чинили роботов, учились анализировать цены и многое другое

Более полумиллиона школьников решили задания на онлайн-олимпиадах от Яндекс.Учебника по русскому языку, математике и окружающему миру. Об этом сообщили в пресс-службе Яндекса.

Ученикам давали задачи управлять дронами, заказывать из онлайн-магазина, чинить роботов и расшифровывать закодированную информацию.

Победителями олимпиад стали более 150 тысяч школьников. Больше всего участников представляли Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Пермский край, Дагестан, Новосибирскую, Оренбургскую и Тюменскую области.

Сюжеты заданий помогали детям приобрести навыки, которые пригодятся в будущем – как анализировать цены, сортировать мусор и т.д.

Яндекс Учебник — это бесплатный онлайн-сервис, который содержит более 100 тысяч заданий по математике, русскому языку, окружающему миру в начальной школе и информатике для 7—9 классов. Он позволяет учителям и школьникам получать новые навыки и применять их на практике с помощью технологий и современных образовательных методик. Яндекс Учебник помогает педагогам подбирать и проверять задания, следить за успеваемостью каждого ученика и формировать индивидуальные образовательные траектории. Сервисом активно пользуются более 170 тысяч учителей из 34,8 тыс. российских школ. К платформе Яндекс Учебник подключено более 3,5 млн учеников.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы