570 тысяч школьников приняли участие в онлайн-олимпиадах от Яндекса

Больше 500 тысяч школьников выполнили задания в онлайн-олимпиадах от Яндекс.Учебника – они чинили роботов, учились анализировать цены и многое другое

Более полумиллиона школьников решили задания на онлайн-олимпиадах от Яндекс.Учебника по русскому языку, математике и окружающему миру. Об этом сообщили в пресс-службе Яндекса. Ученикам давали задачи управлять дронами, заказывать из онлайн-магазина, чинить роботов и расшифровывать закодированную информацию. Победителями олимпиад стали более 150 тысяч школьников. Больше всего участников представляли Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Пермский край, Дагестан, Новосибирскую, Оренбургскую и Тюменскую области. Сюжеты заданий помогали детям приобрести навыки, которые пригодятся в будущем – как анализировать цены, сортировать мусор и т.д.

Яндекс Учебник — это бесплатный онлайн-сервис, который содержит более 100 тысяч заданий по математике, русскому языку, окружающему миру в начальной школе и информатике для 7—9 классов. Он позволяет учителям и школьникам получать новые навыки и применять их на практике с помощью технологий и современных образовательных методик. Яндекс Учебник помогает педагогам подбирать и проверять задания, следить за успеваемостью каждого ученика и формировать индивидуальные образовательные траектории. Сервисом активно пользуются более 170 тысяч учителей из 34,8 тыс. российских школ. К платформе Яндекс Учебник подключено более 3,5 млн учеников.

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