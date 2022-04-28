Директор «Горностая» в Новосибирске зарабатывает больше других руководителей школ

Меньше всех зарабатывают директоры школ Первомайского района. Их доходы начинаются от 30 тысяч рублей (школа №154) и заканчиваются 80 тысячами рублей (школа №141). А вот самая маленькая зарплата у директора вечерней школы №15 в Дзержинском районе. Руководитель ежемесячно получает всего 16 тысяч рублей.