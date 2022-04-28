Директор «Горностая» в Новосибирске зарабатывает больше других руководителей школ

Департамент образования мэрии Новосибирска опубликовал декларацию о ежемесячных доходах, которые получили директора школ в 2021 году.
Самая высокая заработная плата оказалась у руководителя гимназии №6 «Горностай» в Академгородке Ирины Путинцевой. Директор зарабатывает 146 тысяч в месяц. Добавим, что в 2020 году она тоже лидировала, ее зарплата составляла 134 тысячи рублей в месяц.
Второе место по размеру зарплаты у «Второй Новосибирской гимназии». Директор школы – Ирина Михно зарабатывает 130 тысяч в месяц.
Третье место занимает «Лицей № 130 имени академика М.А.Лаврентьева», директором которого является Сергей Сопочкин. Руководитель зарабатывает 122 тысячи рублей каждый месяц.
Далее места распределились следующим образом:
Меньше всех зарабатывают директоры школ Первомайского района. Их доходы начинаются от 30 тысяч рублей (школа №154) и заканчиваются 80 тысячами рублей (школа №141). А вот самая маленькая зарплата у директора вечерней школы №15 в Дзержинском районе. Руководитель ежемесячно получает всего 16 тысяч рублей.
Самая низкая зарплата в общем списке — у директора вечерней школы №15 в Дзержинском районе. Ежемесячно он зарабатывает 16,5 тысяч рублей.
Напомним, раскрыты подробности смерти девятиклассницы в школьном туалете гимназии №6 «Горностай» в Новосибирске. Трагедия произошла вечером 21 апреля. Тело 15-летней девочки обнаружили в туалете учебного заведения. ОТС сообщает, что подросток свела счеты с жизнью. Известно, что школьница оставила дома прощальную записку. В ней она жаловалась на проблемы с внешностью.