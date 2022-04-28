Конкурс Большая перемена 2022 – регистрация на сайте до первого дедлайна 1 мая

Всероссийский конкурс «Большая перемена» для школьников и студентов в 2022 году состоится уже 1 мая. Ещё два дедлайна пройдут 17 мая и 10 июня – рассказываем, как зарегистрироваться до начала проекта через официальный сайт конкурса.

Ежегодно школьников и студентов приглашают принять участие в конкурсе «Большая перемена», который направлен на раскрытие талантов и неординарных способностей учащихся по всей России. Проект разрывает шаблон о том, что только отличник может стать успешным. В 2022 году поучаствовать смогут старшеклассники, студенты колледжей, ПТУ, Вузов и учащиеся 5-7 классов. Конкурс организовали АНО «Россия - страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников. Можно ли иностранцам поучаствовать в «Большой перемене» По информации организаторов, к проекту допускаются подростки-иностранцы, которые изучают и любят русский язык. Для 100 победителей подготовили гранты на целевое обучение в российских вузах. Подробнее можно узнать в группе во «Вконтакте»: https://vk.com/vsekonkursyru, наш телеграмм Изменения в конкурсе в 2022 году – направления и смены В этом году увеличили число направлений конкурса. Традиционно участникам оставят на выбор один из 9 вызовов: наука и технологии («Создавай будущее!»), творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!»), историческая память («Помни!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!») и экология («Сохраняй природу!»). В новом сезоне появится направление «Открывай новое!» о развитии образовательных технологий. Тематические смены «Большой перемены» пройдут в федеральных детских центрах — «Артеке», «Океане» и «Смене». Какие призы ожидают победителей: Порядка 300 победителей «Большой перемены» среди учеников 10 классов получат по 1 миллиону рублей. Приз можно потратить на образование, запуск стартапа либо добавить баллы в портфолио для вуза. Школьникам из 8-9 классов полагается по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. Студентов выпускных курсов колледжей наградят также 1 миллионом рублей. Первокурсникам и второкурсникам выплатят по 200 тысяч рублей. А вот младшеньким – ученикам 5-7 классов – подарят путешествие по уникальным местам России на поезде «Большой перемены». Как зарегистрироваться для участия в конкурсе? Чтобы стать участником конкурса «Большая перемена», нужно зарегистрироваться на официальном сайте: https://bolshayaperemena.online/. Это можно сделать уже сегодня до первого дедлайна, который состоится 1 мая. Ребят для начала ждет дистанционное задание на знакомство. Можно подготовить видеовизитку и написать эссе про себя. За это будут начисляться баллы. Второй этап пройдет с 11 по 30 июня. Участникам предстоит решить один из 120 кейсов опираясь на свой опыт и креативное мышление. Большая игра состоится с 8 августа по 10 сентября, а суперфинал – с 31 октября по 4 ноября.

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