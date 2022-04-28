НГУ занял 4-е место в России в рейтинге самых лучших университетов мира

НГУ занял 4-е место в России в рейтинге самых лучших университетов мира
НГУ занял 4-е место в России в рейтинге самых лучших университетов мира
Сегодня, 08:15ОбразованиеФото: Александр Кондратьев / Атас.инфо
В мире новосибирский госуниверситет занял 496 место из нескольких тысяч вузов.

Новосибирский государственный университет занял 4-е место в России среди лучших вузов мира. «Центр рейтингов университетов мира» составил список образовательных учреждений по рейтингу.

Среди всех университетов – 19 788 тысяч, НГУ занял 496 место. В России новосибирский госуниверситет стал четвертым. Лидирующую позицию занимает МГУ имени М. В. Ломоносова, следом - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН и НИЦ «Курчатовский институт».

Из российских вузов НГУ обогнал популярные вузы такие как: МФТИ (528 место), СПбГУ (550), НИУ ВШЭ (808), ТГУ (824) и другие университеты. Согласно данным CWUR, в Европе НГУ занял 200 место. Все университеты сравнивали по нескольким критериям: образование, трудоустройство, ученым, исследований.

Напомним, ранее НГУ назвал средний показатель балла ЕГЭ для поступления на бюджет. НГУ назвал средний показатель балла ЕГЭ для поступления на бюджет.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостиуниверситет
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы