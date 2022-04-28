НГУ занял 4-е место в России в рейтинге самых лучших университетов мира

Из российских вузов НГУ обогнал популярные вузы такие как: МФТИ (528 место), СПбГУ (550), НИУ ВШЭ (808), ТГУ (824) и другие университеты. Согласно данным CWUR, в Европе НГУ занял 200 место. Все университеты сравнивали по нескольким критериям: образование, трудоустройство, ученым, исследований.