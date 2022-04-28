НГУ занял 4-е место в России в рейтинге самых лучших университетов мира

Новосибирский государственный университет занял 4-е место в России среди лучших вузов мира. «Центр рейтингов университетов мира» составил список образовательных учреждений по рейтингу.
Среди всех университетов – 19 788 тысяч, НГУ занял 496 место. В России новосибирский госуниверситет стал четвертым. Лидирующую позицию занимает МГУ имени М. В. Ломоносова, следом - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН и НИЦ «Курчатовский институт».
Из российских вузов НГУ обогнал популярные вузы такие как: МФТИ (528 место), СПбГУ (550), НИУ ВШЭ (808), ТГУ (824) и другие университеты. Согласно данным CWUR, в Европе НГУ занял 200 место. Все университеты сравнивали по нескольким критериям: образование, трудоустройство, ученым, исследований.
Напомним, ранее НГУ назвал средний показатель балла ЕГЭ для поступления на бюджет. НГУ назвал средний показатель балла ЕГЭ для поступления на бюджет.