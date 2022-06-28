Где узнать серию и номер аттестата за 11 класс о среднем образовании в 2022 году

Многие бывшие школьники при поступлении в университет ищут в аттестате о среднем образовании его серию и номер. Где это найти в 2022 году – выяснил Atas.info.

Вид аттестатов часто меняется, но информация остается прежней. Ученику нужно лишь знать, где расположены нужные ему данные. Например, в наше время не используется серия и номер аттестата, потому что остался только номер из 14 цифр. Где в аттестате посмотреть номер в 2022 году Номер печатают красным шрифтом – он состоит из 14 цифр, которые расположены на оборотной стороне титульного листа. Сверху расположен герб России, ниже наименование документа и еще ниже – номер. Имеется чуть дальше номера и QR-код. Фото: progov.ru В аттестате, где была серия и номер, данные были расположены на оборотной стороне первой страницы внизу в центральной части. Значение номера в школьном аттестате Первые три цифры повторяют код субъекта РФ, первым которым всегда идет 0. Четвертая и пятая цифры обозначают номер лицензии на осуществление деятельности полиграфическим предприятием. Цифры с шестой по 14-ю – это индивидуальный номер аттестата. В целом, номер аттестата состоит из девяти цифр с 6-й по 14-ю, но в любых документах надо указать все 14 цифр. Ответ на вопрос – «Как узнать номер аттестата», очень прост. Просто нужно хорошо осмотреть документ и найти этот самый номер, тогда все станет сразу ясно и понятно. Однако, сколько цифр нужно писать при поступлении в университет, нужно узнавать непосредственно в самом учебном заведении. Теперь стало ясно, что найти номер - это вовсе не проблема. Поэтому можно не переживать при поисках заветного номера, а затем смело отправлять эти данные при поступлении в вузы страны.

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