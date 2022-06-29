Пять вузов Новосибирска с самыми низкими баллами ЕГЭ на бюджет летом 2022 года

НГТУ, Университет водного транспорта, СибГУТИ, Университет путей сообщения и СГУГИТ. Atas.info отобрал вузы Новосибирска, в которых есть направления с самым низким проходным баллом ЕГЭ на обучение за счет бюджета

В каждом вузе Новосибирска, в зависимости от специальности, суммарный проходной балл ЕГЭ для обучения на бюджете заметно колеблется. Мы изучили направления подготовки и выбрали пять учебных заведений, в которые можно поступить на бесплатное обучение с минимальной суммой баллов, полученных в ходе Единого государственного экзамена. Данные приведены за 2021 год, поскольку точный проходной балл в 2022 году станет известен только после окончания текущей приемной кампании. СГУВТ (Сибирский государственный университет водного транспорта) Здесь проще всего поступить на бюджетное обучение в Новосибирске. Проходной балл на специальность "Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики" всего 107. В 2022 году по этому направлению предусмотрено 50 бюджетных мест. Всего вуз располагает 640 бюджетными местами, 260 позиций открыты для платного обучения. Медуниверситеты Новосибирска и Томска поступление на бюджет – баллы ЕГЭ 2022 СибГУТИ (Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики) На втором месте рейтинга бывший новосибирский институт связи. Наименьший проходной балл для поступления на бюджет – 120. С таким результатами можно рассчитывать на зачисление по специальности "Электроника и наноэлектроника". Здесь предусмотрено 30 мест. Всего для обучения за счет бюджета в университете существует 1060 мест, на платной основе вуз планирует набрать 1436 студентов. 5 вузов Новосибирска с самым большим числом бюджетных мест летом 2022 – список СГУПС (Сибирский государственный университет путей сообщения) Вуз, основным профилем которого является подготовка специалистов для работы в железнодорожной отрасли. Самый низкий проходной балл на бюджет - 116, речь идет о направлении "Наземные транспортно-технологические средства". Для бесплатного обучения здесь зарезервировано 30 мест. В целом в университете 615 позиций, которые предусматривают получение образования за счет бюджета. На платной основе тут готовы принять 1658 студентов. В Новосибирске вузы получили 887 дополнительных бюджетных мест НГТУ (Новосибирский государственный технический университет) Средний проходной балл в один из самых престижных вузов Новосибирска достаточно высок, но и тут можно отыскать специальность, где к абитуриентам предъявляют относительно мягкие требования. Для поступления на специальность "Баллистика и гидроаэродинамика" необходимо всего 133 балла. На таких условиях наберут 28 первокурсников. Общая картина соотношения бюджетных и платных мест в вузе в ходе приемной кампании 2022 года выглядит, как 2245/3099. Путь к богатству: какие вузы закончили миллиардеры Новосибирска СГУГиТ (Сибирский государственный университет геосистем и технологий) Желающим получить образования по направлению "Приборостроение" готовы предоставить бюджетное место при условии, что суммарный балл ЕГЗ не ниже 135. Всего таких позиций в 2022 году 20. В целом вуз располагает 669 бесплатными местами, на платной основе планируется набрать 1421 первокурсника.

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