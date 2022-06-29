Пять вузов Новосибирска с самыми низкими баллами ЕГЭ на бюджет летом 2022 года

В каждом вузе Новосибирска, в зависимости от специальности, суммарный проходной балл ЕГЭ для обучения на бюджете заметно колеблется. Мы изучили направления подготовки и выбрали пять учебных заведений, в которые можно поступить на бесплатное обучение с минимальной суммой баллов, полученных в ходе Единого государственного экзамена. Данные приведены за 2021 год, поскольку точный проходной балл в 2022 году станет известен только после окончания текущей приемной кампании.
Здесь проще всего поступить на бюджетное обучение в Новосибирске. Проходной балл на специальность "Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики" всего 107. В 2022 году по этому направлению предусмотрено 50 бюджетных мест. Всего вуз располагает 640 бюджетными местами, 260 позиций открыты для платного обучения.
На втором месте рейтинга бывший новосибирский институт связи. Наименьший проходной балл для поступления на бюджет – 120. С таким результатами можно рассчитывать на зачисление по специальности "Электроника и наноэлектроника". Здесь предусмотрено 30 мест. Всего для обучения за счет бюджета в университете существует 1060 мест, на платной основе вуз планирует набрать 1436 студентов.
Вуз, основным профилем которого является подготовка специалистов для работы в железнодорожной отрасли. Самый низкий проходной балл на бюджет - 116, речь идет о направлении "Наземные транспортно-технологические средства". Для бесплатного обучения здесь зарезервировано 30 мест. В целом в университете 615 позиций, которые предусматривают получение образования за счет бюджета. На платной основе тут готовы принять 1658 студентов.
Средний проходной балл в один из самых престижных вузов Новосибирска достаточно высок, но и тут можно отыскать специальность, где к абитуриентам предъявляют относительно мягкие требования. Для поступления на специальность "Баллистика и гидроаэродинамика" необходимо всего 133 балла. На таких условиях наберут 28 первокурсников. Общая картина соотношения бюджетных и платных мест в вузе в ходе приемной кампании 2022 года выглядит, как 2245/3099.
Желающим получить образования по направлению "Приборостроение" готовы предоставить бюджетное место при условии, что суммарный балл ЕГЗ не ниже 135. Всего таких позиций в 2022 году 20. В целом вуз располагает 669 бесплатными местами, на платной основе планируется набрать 1421 первокурсника.