Психолог начал работать в новосибирской гимназии «Горностай» после смерти школьницы

Руководитель учебного заведения после самоубийства школьницы заявила, что в гимназии будут пересматривать принципы работы с детьми. Ранее психологи работали только в мотивационных целях.

В Новосибирске гимназия «Горностай» №6 в Академгородке наняла клинического психолога, после случившейся трагедии. Как рассказала директор гимназии Ирина Путинцева, в учебном учреждении пересматривают принципы психолого-педагогической работы. Напомним, трагедия произошла в новосибирской гимназии 21 апреля. В туалете школы было найдено тело восьмиклассницы. Теперь работать с учащимися будут заблаговременно, привлекая клинического психолога. Раньше психологи работали только с мотивацией школьников к учебе. Новый специалист начнет заниматься с детьми, которые потенциально склонны к попаданию в группу риска. Также будут составлены психологические портреты учеников. Напомним, ранее стало известно, что погибая девочка оставила предсмертную записку. В записке, которую оставила погибшая новосибирская школьница, содержалась нейтральная информация – сказала директор гимназии «Горностай».

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