5 вузов Санкт-Петербурга с самыми низкими баллами ЕГЭ на бюджет летом 2022 года

В каждом вузе Санкт-Петербурга, в зависимости от специальности, суммарный проходной балл ЕГЭ для обучения на бюджете заметно колеблется. Мы изучили направления подготовки и выбрали пять учебных заведений, в которые можно поступить на бесплатное обучение с минимальной суммой баллов, полученных в ходе Единого государственного экзамена. Данные приведены за 2021 год, поскольку точный проходной балл в 2022 году станет известен только после окончания текущей приемной кампании.
Проще всего поступить на бюджетное обучение в вуз, который готовит моряков и речников. Проходной балл на специальность "Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования" - 118, на этом направлении предусмотрено 23 бюджетных места. Всего в университете в 2022 году предусмотрено 873 бюджетных места, 717 первокурсников могут обучаться платно.
На втором месте рейтинга аграрный университет. Самая доступная специальность - "Садоводство". На ней предусмотрено 25 бюджетных мест с проходным баллом 119. В целом в вузе соотношение бюджетных и платных мест примерно одинаковое, 531/564 соответственно.
"Автоматизация технологических процессов и производств" – так называется направление, для поступления на которое хватит 142 балла по результатам ЕГЭ, правда бюджетных мест предусмотрено всего 13. В 2022 году вуз набирает много первокурсников, но значительная часть сможет учиться только платно. На 1116 бюджетных мест приходится 5633 мест на платной основе.
В старейшем вузе России, который готовит специалистов в области связи, наиболее доступным направлением является "Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи", проходной балл 143, предусмотрено 28 бюджетных мест. В целом в 2022 году вуз планирует 952 первокурсника, которые будут учиться за чет бюджета, еще 944 мест предусмотрено на платной основе.
Региональный учебный центр Всемирной метеорологической организации располагает 50 метами на бюджетной основе по специальности "Прикладная гидрометеорология". Для поступления на это направление достаточно 143 баллов. В 2022 году бюджетных мест в вузе предусмотрено 566, на платной основе наберут 589 первокурсников.