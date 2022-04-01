Автомобиль Chery насмерть переехал 68-летнего пешехода в Новосибирске

Автомобиль Chery насмерть переехал 68-летнего пешехода в Новосибирске
Автомобиль Chery насмерть переехал 68-летнего пешехода в Новосибирске
Сегодня, 13:52ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска
Медики боролись за жизнь пенсионера в реанимации.

Днем 1 апреля водитель иномарки Chery насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе Толмачевского шоссе в Новосибирске. Об этом сообщает ГИБДД по городу.

Около 10 часов дня пенсионер переходил дорогу на сигнал светофора возле дома № 63/3 по улице Толмачевское шоссе. В этот момент с Парковой в сторону Рокоссовского ехал автомобиль Chery под управлением водителя 1967 года рождения.

Пешеход в возрасте 68 лет серьёзно пострадал и был госпитализирован в реанимацию. Медики боролись за жизнь пенсионера, однако он скончался от полученных травм.

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