Доставщик грузов на Ford Transit погиб на Омском тракте под Новосибирском

Доставщик грузов на Ford Transit погиб на Омском тракте под Новосибирском
Доставщик грузов на Ford Transit погиб на Омском тракте под Новосибирском
Сегодня, 06:22ПроисшествияФото: Инцидент Новосибирск
В ДТП с двумя грузовыми автомобилями погиб житель Мошковского района.

Ночью 1 апреля два грузовика Ford Transit и MAN столкнулись на Омском тракте в Новосибирской области. Один из водителей погиб на месте.

По данным регионального ГИБДД, авария произошла около 4 часов ночи 1 апреля 2022 года. Водитель за рулём Ford Transit с логотипами компании экспресс-доставке ехал в сторону Коченево по трассе Р-256. Ему навстречу двигался грузовик MAN с полуприцепом. Машины врезались, когда последний решил сделать разворот.

«На месте ДТП погиб 38-летний мужчина за рулём Ford. Это житель Мошковского района», - уточнили в ГИБДД Новосибирской области.

Очевидцы сообщали о том, что из-за аварии к утру на Омском тракте возникла пробка в обе стороны. На месте работали инспекторы ДПС и бригада медиков.

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