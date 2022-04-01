Доставщик грузов на Ford Transit погиб на Омском тракте под Новосибирском

По данным регионального ГИБДД, авария произошла около 4 часов ночи 1 апреля 2022 года. Водитель за рулём Ford Transit с логотипами компании экспресс-доставке ехал в сторону Коченево по трассе Р-256. Ему навстречу двигался грузовик MAN с полуприцепом. Машины врезались, когда последний решил сделать разворот.