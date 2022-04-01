Доставщик грузов на Ford Transit погиб на Омском тракте под Новосибирском

Ночью 1 апреля два грузовика Ford Transit и MAN столкнулись на Омском тракте в Новосибирской области. Один из водителей погиб на месте.
По данным регионального ГИБДД, авария произошла около 4 часов ночи 1 апреля 2022 года. Водитель за рулём Ford Transit с логотипами компании экспресс-доставке ехал в сторону Коченево по трассе Р-256. Ему навстречу двигался грузовик MAN с полуприцепом. Машины врезались, когда последний решил сделать разворот.
«На месте ДТП погиб 38-летний мужчина за рулём Ford. Это житель Мошковского района», - уточнили в ГИБДД Новосибирской области.
Очевидцы сообщали о том, что из-за аварии к утру на Омском тракте возникла пробка в обе стороны. На месте работали инспекторы ДПС и бригада медиков.