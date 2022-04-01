Глыба льда упала на еще одну женщину в Новосибирске

В комментариях под опубликованным постом нашлись и те, кто обвинил очевидцев падения глыбы в бездействии. По словам новосибирцев, свидетели не среагировали должным образом на спасение женщины. Однако не все понимают, что падение льда могло повториться в любую секунду. И, по мнению спасателей и медиков, нельзя трогать человека, после полученных травм - это может привести к дополнительным повреждениям.