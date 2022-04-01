Глыба льда упала на еще одну женщину в Новосибирске

В Новосибирске глыба льда рухнула на еще одну женщину. Шокирующее видео опубликовали в группе «АСТ-54».
Все произошло на проспекте Маркса 31 марта в дневное время. Женщина около 50-ти лет шла мимо зданий №12 и №14. В один момент на нее упала огромная глыба льда. Наледь рухнула прямо на голову пострадавшей. Женщина потеряла сознание и упала. На кадрах видно, что свидетели начали вызывать скорую медицинскую помощь, а мимо шли дети.
Как рассказал очевидец происшествия Владимир Щеглов, женщина сначала потеряла сознание, а спустя 5 минут очнулась. Пострадавшая была уверена, что просто упала.
«Через 5 минут женщина пришла в себя, но не помнила куда шла. У нее повреждён череп. Скорая ехала 15 минут. Надеюсь, в дальнейшем всё будет хорошо», - рассказал свидетель ЧП.
После женщину доставили в больницу. Как себя чувствует пациентка – неизвестно.
В комментариях под опубликованным постом нашлись и те, кто обвинил очевидцев падения глыбы в бездействии. По словам новосибирцев, свидетели не среагировали должным образом на спасение женщины. Однако не все понимают, что падение льда могло повториться в любую секунду. И, по мнению спасателей и медиков, нельзя трогать человека, после полученных травм - это может привести к дополнительным повреждениям.
"И все идут и смотрят....", - написал возмущенный новосибирец.
"Во народ, даже никто не поможет встать, за себя боятся", - отметил комментатор.
Это не единственный случай, когда глыба льда упала на женщину в Новосибирске. Так, 31 марта на улице Ученическая лед упал на 41-летнюю женщину. Ее доставили в больницу. Следственный комитет организовал проверку по факту ЧП.