Глыба льда упала на еще одну женщину в Новосибирске

Глыба льда упала на еще одну женщину в Новосибирске
Глыба льда упала на еще одну женщину в Новосибирске
Сегодня, 07:42ПроисшествияФото: АСТ-54
По словам свидетелей, женщина очнулась через 5 минут и ничего не помнила.

В Новосибирске глыба льда рухнула на еще одну женщину. Шокирующее видео опубликовали в группе «АСТ-54».

Видео:АСТ-54

Все произошло на проспекте Маркса 31 марта в дневное время. Женщина около 50-ти лет шла мимо зданий №12 и №14. В один момент на нее упала огромная глыба льда. Наледь рухнула прямо на голову пострадавшей. Женщина потеряла сознание и упала. На кадрах видно, что свидетели начали вызывать скорую медицинскую помощь, а мимо шли дети.

Как рассказал очевидец происшествия Владимир Щеглов, женщина сначала потеряла сознание, а спустя 5 минут очнулась. Пострадавшая была уверена, что просто упала.

«Через 5 минут женщина пришла в себя, но не помнила куда шла. У нее повреждён череп. Скорая ехала 15 минут. Надеюсь, в дальнейшем всё будет хорошо», - рассказал свидетель ЧП.

После женщину доставили в больницу. Как себя чувствует пациентка – неизвестно.

В комментариях под опубликованным постом нашлись и те, кто обвинил очевидцев падения глыбы в бездействии. По словам новосибирцев, свидетели не среагировали должным образом на спасение женщины. Однако не все понимают, что падение льда могло повториться в любую секунду. И, по мнению спасателей и медиков, нельзя трогать человека, после полученных травм - это может привести к дополнительным повреждениям.

"И все идут и смотрят....", - написал возмущенный новосибирец.

"Во народ, даже никто не поможет встать, за себя боятся", - отметил комментатор.

Это не единственный случай, когда глыба льда упала на женщину в Новосибирске. Так, 31 марта на улице Ученическая лед упал на 41-летнюю женщину. Ее доставили в больницу. Следственный комитет организовал проверку по факту ЧП.

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