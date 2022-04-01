Глыба льда упала на женщину в Новосибирске: пострадавшая в больнице

Следственное управление СК России по Новосибирской области обращается ко всем должностным лицам, ответственным за своевременную очистку крыш зданий и сооружений в регионе, принять незамедлительные меры для ликвидации наледи и сосулек на кровле во избежание травмирования и гибели людей.