Глыба льда упала на женщину в Новосибирске: пострадавшая в больнице

Глыба льда упала на женщину в Новосибирске: пострадавшая в больнице
Глыба льда упала на женщину в Новосибирске: пострадавшая в больнице
Сегодня, 05:46ПроисшествияФото: СУ СКР по Новосибирской области
Наледь упала с крыши на улице Ученическая.

В Новосибирске глыба льда упала на женщину с крыши многоэтажного дома в Новосибирске. Об этом информируют в Следственном комитете.

Сам инцидент произошел 31 марта 2022 года на улице Ученическая в Первомайском районе. С дома №17 на пешехода упала огромная наледь. В результате пострадала 41-летняя женщина.

Ее срочно госпитализировали в больницу. Сейчас сибирячке оказывается вся необходимая медицинская помощь. Характер полученных травм – не уточняется.

СК организовал доследственную проверку по факту происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъяты фотографии, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление лиц, ответственных за своевременную очистку крыши дома», добавили в Следкоме.

Следственное управление СК России по Новосибирской области обращается ко всем должностным лицам, ответственным за своевременную очистку крыш зданий и сооружений в регионе, принять незамедлительные меры для ликвидации наледи и сосулек на кровле во избежание травмирования и гибели людей.

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