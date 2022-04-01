Минобр Новосибирской области проверит школу, где пытались изнасиловать мальчика

Министерство образования Новосибирской области начнёт проверку после сообщений СМИ о попытке изнасилования подростками 12-летнего мальчика в школе Коченевского района. Также привлекут комиссию по делам несовершеннолетних.
«По факту нарушении прав несовершеннолетнего министерством образования региона совместно с областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организована проверка школы в части деятельности по профилактике правонарушений подростков, принимаемых мер по защите их прав», - прокомментировали инцидент в ведомстве.
Напомним, 1 апреля СУ СК России по региону сообщил, что 17 марта в одной из школ Коченевского района Новосибирской области двое старшеклассников приставали к 12-летнему мальчику в раздевалке физкультурного зала. Попытку изнасилования пресек учитель.
Об инциденте узнали родители ребёнка и сообщили в полицию. Отец рассказывал, что у сына начались судороги после перенесённой психологической травмы.