Минобр Новосибирской области проверит школу, где пытались изнасиловать мальчика

«По факту нарушении прав несовершеннолетнего министерством образования региона совместно с областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организована проверка школы в части деятельности по профилактике правонарушений подростков, принимаемых мер по защите их прав», - прокомментировали инцидент в ведомстве.