Минобр Новосибирской области проверит школу, где пытались изнасиловать мальчика

Минобр Новосибирской области проверит школу, где пытались изнасиловать мальчика
Минобр Новосибирской области проверит школу, где пытались изнасиловать мальчика
Сегодня, 11:16ПроисшествияФото: pixabay.com
Ранее сообщалось, что в одной из школ Коченевского района подростки домогались ребёнка.

Министерство образования Новосибирской области начнёт проверку после сообщений СМИ о попытке изнасилования подростками 12-летнего мальчика в школе Коченевского района. Также привлекут комиссию по делам несовершеннолетних.

«По факту нарушении прав несовершеннолетнего министерством образования региона совместно с областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организована проверка школы в части деятельности по профилактике правонарушений подростков, принимаемых мер по защите их прав», - прокомментировали инцидент в ведомстве.

Напомним, 1 апреля СУ СК России по региону сообщил, что 17 марта в одной из школ Коченевского района Новосибирской области двое старшеклассников приставали к 12-летнему мальчику в раздевалке физкультурного зала. Попытку изнасилования пресек учитель.

Об инциденте узнали родители ребёнка и сообщили в полицию. Отец рассказывал, что у сына начались судороги после перенесённой психологической травмы.

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