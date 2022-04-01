Подростки пытались изнасиловать 11-летнего мальчика в новосибирской школе

Подростки пытались изнасиловать 11-летнего мальчика в новосибирской школе
Подростки пытались изнасиловать 11-летнего мальчика в новосибирской школе
Сегодня, 06:58ПроисшествияФото: pixabay.com
Родители нападавших все отрицают.

В Новосибирске подростки пытались изнасиловать 11-летнего мальчика в школьной раздевалке. Как пишет «КП-Новосибирск», отец пострадавшего заявил в полицию.

По словам мужчины, двое 13-летних подростков затащили его сына в раздевалку спортзала на глазах учителя. Педагог подумал, что ребята «дурачатся» и не обратил на это внимание, однако после все же зашел обратно, чем и спас ребенка.

Сначала пострадавший мальчик все рассказал своей бабушке, а отец узнал лишь после того, как у его сына начались судороги. Тогда школьника госпитализировали в больницу и там он поделился о попытке изнасилования.

Известно, что один из нападавших является дальним родственником пострадавшего, а другой – его соседом. У мальчишек нормальная семья и ни на каких учетах они не состоят.

Отец пострадавшего рассказал, что его сына сначала повалили на пол, а после начали снимать одежду. Родители подростков все категорически отрицают. Остается неизвестным, продолжит ли учебу мальчик в этой школе. В самом учебном заведении ситуацию не комментируют.

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