Рыбак провалился под лед, спасая собаку в Новосибирске

В Новосибирске в Затоне «Яринский» мужчина во время рыбалки провалился под лёд, спасая собаку. Об этом инциденте сообщили спасатели МАСС 1 апреля 2022 года.
Днём в службу спасения позвонил очевидец, который рассказал о провалившемся под лёд рыбаке. С его слов, двое мужчин ринулись спасать собаку и один из них чуть не утонул сам.
Спасатели МАСС выехали на место, а свидетелю происшествия приказали задержать рыбаков. Одного ему удалось поймать, а другой провалившись в воду, пытался держаться за ледышку.
"Не имея подручных средств, защитного термокостюма и навыков спасения из воды, мужчина только усложнил ситуацию, пытаясь спасти попавшее в беду животное. В итоге он сам мог погибнуть", - разъяснили в службе спасения МАСС.
Прибывшие в Затон «Яринский» спасатели вытащили из воды мужчину и пса. Обоих отогрели и отпустили домой.