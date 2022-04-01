Рыбак провалился под лед, спасая собаку в Новосибирске

Рыбак провалился под лед, спасая собаку в Новосибирске
Рыбак провалился под лед, спасая собаку в Новосибирске
Сегодня, 12:48ПроисшествияФото: МАСС
Пса и мужчину благополучно спасли специалисты МАСС.

В Новосибирске в Затоне «Яринский» мужчина во время рыбалки провалился под лёд, спасая собаку. Об этом инциденте сообщили спасатели МАСС 1 апреля 2022 года.

Днём в службу спасения позвонил очевидец, который рассказал о провалившемся под лёд рыбаке. С его слов, двое мужчин ринулись спасать собаку и один из них чуть не утонул сам.

Спасатели МАСС выехали на место, а свидетелю происшествия приказали задержать рыбаков. Одного ему удалось поймать, а другой провалившись в воду, пытался держаться за ледышку.

"Не имея подручных средств, защитного термокостюма и навыков спасения из воды, мужчина только усложнил ситуацию, пытаясь спасти попавшее в беду животное. В итоге он сам мог погибнуть", - разъяснили в службе спасения МАСС.

Прибывшие в Затон «Яринский» спасатели вытащили из воды мужчину и пса. Обоих отогрели и отпустили домой.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы