Тренеров Центра гимнастики подозревают в насилии над детьми в Новосибирске

Тренеров Центра гимнастики подозревают в насилии над детьми в Новосибирске
Тренеров Центра гимнастики подозревают в насилии над детьми в Новосибирске
Сегодня, 04:22ПроисшествияФото: 2ГИС
Воспитанники заявили, что тренеры их бьют.

В новосибирском Центре подготовки по спортивной гимнастике тренеров обвинили в насилии над детьми. Следственный комитет организовал проверку по факту применения насилия тренером к 12-летнему воспитаннику.

Сам инцидент произошел в январе 2022 года. В СМИ пишут, что это не единственный случай подобного обращения с детьми. Несовершеннолетние сами рассказали своим родителям о странном и жестоком поведении их тренера. Известно, что пятилетний ребенок испугался так, что даже описался. Другого воспитанника ударили в зону ягодиц кулаком. Эти действия подтверждают камеры видеонаблюдения.

По сообщению «КП-Новосибирск», в насилии подозревают тренеров – Олега Степко и Максима Бонет. Первый имеет спортивные награды и даже выступал на Олимпийских играх, а Максим Бонет является тренером около 20 лет. Он отрицает применения силы на своих тренировках. Тренер уверен, что на занятиях дети могут упасть и удариться о любой снаряд.

Как объяснил директор центра Сергей Литвинов, сейчас оба тренера лишены по 10 тысяч рублей премий. Олимпийский чемпион Евгений Подгорный, имя которого носит центр, заявил, что недопустимо применять грубую силу на тренировках.

СК организовал доследственную проверку за «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, оказывающим социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Следователи дадут оценку действиям должностных лиц спортивного центра, на которых возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетних.

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