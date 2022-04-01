Тренеров Центра гимнастики подозревают в насилии над детьми в Новосибирске

Сам инцидент произошел в январе 2022 года. В СМИ пишут, что это не единственный случай подобного обращения с детьми. Несовершеннолетние сами рассказали своим родителям о странном и жестоком поведении их тренера. Известно, что пятилетний ребенок испугался так, что даже описался. Другого воспитанника ударили в зону ягодиц кулаком. Эти действия подтверждают камеры видеонаблюдения.