Живодер жестоко убивает кошек в Новосибирске

Люди боятся за свою жизнь из-за живодера, который убивает животных и может начать расправляться с новосибирцами

Новосибирский живодер, который раньше убивал голубей и рисовал их кровью на стенах, теперь жестоко расправляется с кошками. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». Жители Новосибирска нашли уже несколько растерзанных трупов домашних животных. Очевидцы утверждают, что точно так же действует «маньяк», который раньше убивал городских птиц. Свидетели живодерства публикуют в социальных сетях фотографии убитых животных. Люди считают, что причинивший эти зверства человек опасен для общества – он может переключиться на мирных жителей или даже детей. Напомним, что в Новосибирской области живодеры убили собаку и закинули тело в дом. Животное охраняло дачный дом в селе Барышево. Когда мужчина приехал его покормить, то увидел будку, залитую кровью.

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