Живодер жестоко убивает кошек в Новосибирске

Живодер жестоко убивает кошек в Новосибирске
Живодер жестоко убивает кошек в Новосибирске
Сегодня, 14:59ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Люди боятся за свою жизнь из-за живодера, который убивает животных и может начать расправляться с новосибирцами

Новосибирский живодер, который раньше убивал голубей и рисовал их кровью на стенах, теперь жестоко расправляется с кошками. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Новосибирска нашли уже несколько растерзанных трупов домашних животных. Очевидцы утверждают, что точно так же действует «маньяк», который раньше убивал городских птиц.

Свидетели живодерства публикуют в социальных сетях фотографии убитых животных. Люди считают, что причинивший эти зверства человек опасен для общества – он может переключиться на мирных жителей или даже детей.

Напомним, что в Новосибирской области живодеры убили собаку и закинули тело в дом. Животное охраняло дачный дом в селе Барышево. Когда мужчина приехал его покормить, то увидел будку, залитую кровью.

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