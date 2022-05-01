В Новосибирске водитель автомобиля Mazda сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Школьница шла поздним вечером 30 апреля по улице Зорге. В один момент она решила перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. Ее сбил неустановленный водитель, который сразу скрылся с места аварии. Пострадавшую срочно доставили в больницу.

Водитель сбил 13-летнюю девочку и уехал с места аварии. Об этом передают в Госавтоинспекции по региону. Авария произошла 30 апреля в 21:40 в Кировском районе. Водитель белого универсала Mazda Familia ехал по улице Зорге и сбил школьницу, которая шла не по пешеходному переходу. Далее злоумышленник скрылся с места преступления в неизвестном направлении. В результате девочка 2009 года рождения получила многочисленные травмы и была госпитализирована в больницу. Сотрудники ГИБДД разыскивают сбежавшего водителя и просят позвонить по номерам: 232-23-21, 232-23-51. Виновному водителю грозит административный арест на срок до 15 суток. Напомним, также сотрудникам ГИБДД удалось задержать водителя, который насмерть сбил пешехода под Новосибирском. Авария произошла поздно вечером 29 апреля на автодороге. Как рассказали в ГИБДД, водитель сбил пешехода и скрылся с места преступления, побоявшись ответственности. Теперь ему грозит от 5 лет лишения свободы.

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