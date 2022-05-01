В Новосибирске водитель автомобиля Mazda сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

В Новосибирске водитель автомобиля Mazda сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
В Новосибирске водитель автомобиля Mazda сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
Сегодня, 12:39ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска
Школьница шла поздним вечером 30 апреля по улице Зорге. В один момент она решила перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. Ее сбил неустановленный водитель, который сразу скрылся с места аварии. Пострадавшую срочно доставили в больницу.

Водитель сбил 13-летнюю девочку и уехал с места аварии. Об этом передают в Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла 30 апреля в 21:40 в Кировском районе. Водитель белого универсала Mazda Familia ехал по улице Зорге и сбил школьницу, которая шла не по пешеходному переходу. Далее злоумышленник скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

В результате девочка 2009 года рождения получила многочисленные травмы и была госпитализирована в больницу. Сотрудники ГИБДД разыскивают сбежавшего водителя и просят позвонить по номерам: 232-23-21, 232-23-51. Виновному водителю грозит административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, также сотрудникам ГИБДД удалось задержать водителя, который насмерть сбил пешехода под Новосибирском. Авария произошла поздно вечером 29 апреля на автодороге. Как рассказали в ГИБДД, водитель сбил пешехода и скрылся с места преступления, побоявшись ответственности. Теперь ему грозит от 5 лет лишения свободы.

Материалы по теме:
2022НовосибирскДТПпоследние новостипроисшествиятранспортавтомобильНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы