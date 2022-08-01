Агрессивная бойцовская собака напала на женщину в Новосибирске и прокусила ей руку

Бойцовская собака напала на женщину из Новосибирска

В Ленинском районе Новосибирска в одном из подъездов на женщину напал агрессивный пес, который укусил ее за руку. Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Об этом рассказали Atas.info очевидцы, которые посмотрели запись с камеры видеонаблюдения.

По словам свидетелей, все произошло в доме №257 на улице Титова. Животное укусило сибирячку в воскресенье, 31 июля. Как оказалось, она стояла у лифта с маленькой собачкой. Внезапно там появился бойцовский пес, которого не смог удержать даже хозяин. Животное прокусило женщине руку. «Видимо изначально, в пылу эмоций не придали значения месту укуса, так как на видео соседи просто разошлись в разные стороны. Но как позже нам сообщили, выяснилось, что была прокушена рука. Женщине пришлось вызывать скорую помощь», поделились новосибирцы. Кроме того, в группе «Наш дом Слобода» рассказали, что на видеозаписи были слышны крики пострадавшей. И на место действительно вызвали врачей. Напомним, почти 400 жалоб на бродячих собак поступило в мэрию от жителей Ленинского района с начала 2022 года. Этот район стал лидером по количеству обращений от населения. Значительно меньше на бродячих псов жалуются жители Советского (183), Калининского (170), Первомайского (169), Дзержинского (157), Заельцовского (86), Железнодорожного (34) районов.

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