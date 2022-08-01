Новосибирцы обвинили в наезде на пенсионерку водителя маршрутки

«На Северо-Чемском жилмассиве бабушка шла через дорогу по «зебре» и на неё наехал автобус. Уже на тротуаре она упала. Было видно через окно, как водитель разговаривал по телефону и такое на этом маршруте происходит очень часто», - рассказал один из свидетелей аварии журналисту.
После случившегося неравнодушных прохожие позвонили в полицию и заявили на маршрутчика. К пострадавшей бабушке вызвали скорую помощь. Но ситуация оказалась не такой однозначной.
«Заявка к нам поступила, мы её обработали на месте. И там выяснилось, что пожилую женщину никто не сбивал. Она упала сама уже вне дороги. С ней всё в порядке», - пояснили Atas.info в ГИБДД Новосибирска.
Пенсионерки оказали помощь. Получила ли она какие-либо травмы не уточнялось.