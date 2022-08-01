Новосибирцы обвинили в наезде на пенсионерку водителя маршрутки

Прохожие заявили в полицию на водителя маршрутки №227, который якобы сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Новосибирске. А как всё было на самом деле, узнал Atas.info.

«На Северо-Чемском жилмассиве бабушка шла через дорогу по «зебре» и на неё наехал автобус. Уже на тротуаре она упала. Было видно через окно, как водитель разговаривал по телефону и такое на этом маршруте происходит очень часто», - рассказал один из свидетелей аварии журналисту. После случившегося неравнодушных прохожие позвонили в полицию и заявили на маршрутчика. К пострадавшей бабушке вызвали скорую помощь. Но ситуация оказалась не такой однозначной. «Заявка к нам поступила, мы её обработали на месте. И там выяснилось, что пожилую женщину никто не сбивал. Она упала сама уже вне дороги. С ней всё в порядке», - пояснили Atas.info в ГИБДД Новосибирска. Пенсионерки оказали помощь. Получила ли она какие-либо травмы не уточнялось.

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