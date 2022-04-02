Мужчина украл букет из 15 роз для супруги в Новосибирске

В Новосибирске 39-летний мужчина украл из цветочного магазина букет из 15 роз. Он хотел подарить его любимой супруге.
Инцидент произошёл 1 апреля в Ленинском районе Новосибирска. Мужчина пришёл в цветочный киоск, чтобы купить выбрать букет для жены. После долгих раздумий, он решился приобрести тюльпаны.
Через несколько минут сибиряк вернулся в павильон, забрал с прилавка букет из 15 роз, а потом убежал. Об этом в отделение полиции сообщила продавец магазина.
«Ущерб составил 3 тысячи рублей. Женщина описала полицейским внешность грабителя», - уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Опираясь на приметы, полицейские задержали подозреваемого у дома по улице Забалуева. Цветочным грабителем оказался 39-летний местный житель. Он сказал, что уже подарил похищенный букет возлюбленной.
В отношении новосибирца возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Его отпустили домой с подпиской о невыезде.