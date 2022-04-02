Мужчина украл букет из 15 роз для супруги в Новосибирске

Мужчина украл букет из 15 роз для супруги в Новосибирске
Мужчина украл букет из 15 роз для супруги в Новосибирске
Сегодня, 10:18ПроисшествияФото: pixabay.com
Сначала новосибирец купил для жены тюльпаны, а на розы уже денег не хватило.

В Новосибирске 39-летний мужчина украл из цветочного магазина букет из 15 роз. Он хотел подарить его любимой супруге.

Инцидент произошёл 1 апреля в Ленинском районе Новосибирска. Мужчина пришёл в цветочный киоск, чтобы купить выбрать букет для жены. После долгих раздумий, он решился приобрести тюльпаны.

Через несколько минут сибиряк вернулся в павильон, забрал с прилавка букет из 15 роз, а потом убежал. Об этом в отделение полиции сообщила продавец магазина.

«Ущерб составил 3 тысячи рублей. Женщина описала полицейским внешность грабителя», - уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Опираясь на приметы, полицейские задержали подозреваемого у дома по улице Забалуева. Цветочным грабителем оказался 39-летний местный житель. Он сказал, что уже подарил похищенный букет возлюбленной.

В отношении новосибирца возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Его отпустили домой с подпиской о невыезде.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы