Иномарка сбила 17-летнего подростка на электросамокате в Новосибирске

Иномарка сбила 17-летнего подростка на электросамокате в Новосибирске
Иномарка сбила 17-летнего подростка на электросамокате в Новосибирске
Сегодня, 11:19ПроисшествияАлександр КондратьевФото: ГИБДД Новосибирска
Молодого человека на электросамокате сбила Toyota Camry, когда он пересекал проезжую часть в Новосибирске.

В воскресенье, 1 мая, 28-летний водитель Toyota Camry сбил 17-летнего молодого человека, который пересекал на электросамокате проезжую часть улицы Серебренниковской в Новосибирске. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу.

«Авария произошла в 21:45 в центре Новосибирска. Водитель 1994 года рождения, управляя иномаркой, двигался по улице Серебренниковской со стороны улицы Депутатской с левым поворотом на Октябрьскую магистраль. Напротив дома №20 по улице Серебренниковской автомобиль совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на электросамокате слева направо по ходу движения автомобиля», - сказала инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

Пострадавшего самокатчика с различными травмами доставили в больницу.

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