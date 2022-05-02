Иномарка сбила 17-летнего подростка на электросамокате в Новосибирске

«Авария произошла в 21:45 в центре Новосибирска. Водитель 1994 года рождения, управляя иномаркой, двигался по улице Серебренниковской со стороны улицы Депутатской с левым поворотом на Октябрьскую магистраль. Напротив дома №20 по улице Серебренниковской автомобиль совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на электросамокате слева направо по ходу движения автомобиля», - сказала инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.