Двух рабочих придавило балкой при демонтаже окна в Новосибирске

Двух рабочих придавило балкой при демонтаже окна в Новосибирске
Двух рабочих придавило балкой при демонтаже окна в Новосибирске
Вчера, 17:54ПроисшествияФото: Инцидент Новосибирск
Двое рабочих попали в больницу после обрушения балки при демонтаже окна в здании по улице Добролюбова, 16 в Новосибирске. Об этом написали очевидцы в соцсети 2 августа.

«Мужчины снимали оконные рамы в этом доме. В какой-то момент на упала балка, прижала одного и второго тоже. Приехали на скорой врачи и увезли их», - рассказал Atas.info один из очевидцев.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Новосибирской области Светлана Шуваева подтвердила журналисту сайта факт происшествия. А УК дома пока не комментирует, но заверяют, что будут разбираться.

«Состояние пострадавших оценивают медики, как тяжелое», - сказали в Минздраве.

Отметим, зданию на Добролюбова, 16 уже более полувека. Раньше там располагалась кинокопировальная фабрика, а сейчас некоторые помещения занимают офисы. Рядом находится новостройка.

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