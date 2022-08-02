Двух рабочих придавило балкой при демонтаже окна в Новосибирске

«Мужчины снимали оконные рамы в этом доме. В какой-то момент на упала балка, прижала одного и второго тоже. Приехали на скорой врачи и увезли их», - рассказал Atas.info один из очевидцев.
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Новосибирской области Светлана Шуваева подтвердила журналисту сайта факт происшествия. А УК дома пока не комментирует, но заверяют, что будут разбираться.
«Состояние пострадавших оценивают медики, как тяжелое», - сказали в Минздраве.
Отметим, зданию на Добролюбова, 16 уже более полувека. Раньше там располагалась кинокопировальная фабрика, а сейчас некоторые помещения занимают офисы. Рядом находится новостройка.