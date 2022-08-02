Целились в голову детям: в Новосибирске пьяная компания устроила стрельбу

Целились в голову детям: в Новосибирске пьяная компания устроила стрельбу
Целились в голову детям: в Новосибирске пьяная компания устроила стрельбу
Сегодня, 10:33ПроисшествияФото: очевидцев, ЧП-Новосибирск

Пьяная компания устроила стрельбу на детской площадке в Новосибирске

В понедельник, 1 августа, в Кировском районе Новосибирска пьяная компания напугала жителей домов. Они размахивались и стреляли из пистолета, о чем утверждают очевидцы Atas.info.

По словам новосибирцев, инцидент произошел на улице Покрышкина у дома №1. Компания взрослых людей выпивала на лавочках рядом с детской площадкой. Вели они себя агрессивно и пугали всех вокруг пистолетом, правда пока неизвестно, настоящим ли.

«Моя мама рассказала, что они были явно не в адеквате, пили, орали матом, держали в руках что-то похожее на пистолет»,

поделился с Atas.info Алексей.

Кроме того, в паблике «ЧП Новосибирск» также рассказали, что на место вызвали полицию, однако та приехала поздно – к тому времени компания разошлась. Перед этим дебоширы выгоняли детей с лавочек, целясь им в голову, а местные жители утверждают, что слышали звуки выстрелов.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостикриминал
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы