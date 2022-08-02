Целились в голову детям: в Новосибирске пьяная компания устроила стрельбу

Пьяная компания устроила стрельбу на детской площадке в Новосибирске

В понедельник, 1 августа, в Кировском районе Новосибирска пьяная компания напугала жителей домов. Они размахивались и стреляли из пистолета, о чем утверждают очевидцы Atas.info.

По словам новосибирцев, инцидент произошел на улице Покрышкина у дома №1. Компания взрослых людей выпивала на лавочках рядом с детской площадкой. Вели они себя агрессивно и пугали всех вокруг пистолетом, правда пока неизвестно, настоящим ли. «Моя мама рассказала, что они были явно не в адеквате, пили, орали матом, держали в руках что-то похожее на пистолет», поделился с Atas.info Алексей. Кроме того, в паблике «ЧП Новосибирск» также рассказали, что на место вызвали полицию, однако та приехала поздно – к тому времени компания разошлась. Перед этим дебоширы выгоняли детей с лавочек, целясь им в голову, а местные жители утверждают, что слышали звуки выстрелов.

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