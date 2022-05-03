Двое молодых мужчин доигрались с наручниками в Новосибирске – их пришлось спасать

Двое молодых людей в компании девушек на ул. Трикотажная ради развлечения пристегнули себя наручниками, но не позаботились заранее найти ключи. Самостоятельно освободиться мужчинам не удалось, и они позвонили на телефон оперативного дежурного МАСС.
Экипаж спасателей выехал выручать незадачливых шутников из оков. Но один из мужчин сумел раскрыть один наручник отверткой и освободил руку. Прибывшие спасатели распилили второй наручник и освободили руку его компаньона - мужчины 1998 года рождения.
Напомним, 28 апреля руку 58-летней женщины затянуло в тестораскаточную машину, в храме Рождества Пресвятой Богородицы на улице Шатурская в Новосибирске. Ей пришлось оказывать первую помощь спасателям и врачам скорой помощи.
А 13 апреля 2022 спасатели помогли выбраться упавшему в овраг мужчине в частном секторе Заельцовского района.