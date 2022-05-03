Двое молодых мужчин доигрались с наручниками в Новосибирске – их пришлось спасать

Экипаж спасателей выехал выручать незадачливых шутников из оков. Но один из мужчин сумел раскрыть один наручник отверткой и освободил руку. Прибывшие спасатели распилили второй наручник и освободили руку его компаньона - мужчины 1998 года рождения.