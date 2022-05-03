Двое молодых мужчин доигрались с наручниками в Новосибирске – их пришлось спасать

Двое молодых мужчин доигрались с наручниками в Новосибирске – их пришлось спасать
Двое молодых мужчин доигрались с наручниками в Новосибирске – их пришлось спасать
Сегодня, 09:35ПроисшествияФото: Спасатели МАСССпасатели распилили наручник и освободили руку мужчины
Двое молодых мужчин пристегнулись наручниками ради развлечения, но не нашли ключи. Освобождать новосибирцев из оков 2 мая выезжали спасатели МАСС. Фото освобождения опубликованы на странице службы в соцсетях.

Двое молодых людей в компании девушек на ул. Трикотажная ради развлечения пристегнули себя наручниками, но не позаботились заранее найти ключи. Самостоятельно освободиться мужчинам не удалось, и они позвонили на телефон оперативного дежурного МАСС.

Экипаж спасателей выехал выручать незадачливых шутников из оков. Но один из мужчин сумел раскрыть один наручник отверткой и освободил руку. Прибывшие спасатели распилили второй наручник и освободили руку его компаньона - мужчины 1998 года рождения.

Фото:Спасатели МАСС

Напомним, 28 апреля руку 58-летней женщины затянуло в тестораскаточную машину, в храме Рождества Пресвятой Богородицы на улице Шатурская в Новосибирске. Ей пришлось оказывать первую помощь спасателям и врачам скорой помощи.

А 13 апреля 2022 спасатели помогли выбраться упавшему в овраг мужчине в частном секторе Заельцовского района.

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