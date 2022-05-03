В Новосибирске неизвестные вандалы сорвали Знамена Победы в районе ОбьГЭС

В Новосибирске неизвестные вандалы сорвали Знамена Победы в районе ОбьГЭС
В Новосибирске неизвестные вандалы сорвали Знамена Победы в районе ОбьГЭС
Сегодня, 17:18ПроисшествияФото: Сайт новосибирского обкома КПРФ
Несколько Знамен Победы были сорваны неизвестными на ул.Приморской в районе ОбьГЭС 3 мая 2022. Улица была украшена красными флагами по инициативе новосибирских коммунистов.

«Мы купили флаги за свой счет, согласовали свои действия с местной администрацией, сделали крепежи, ведь долгое время на ОбьГЭСе флаги на столбы не вешали и где-то крепления уже были в плохом состоянии. Все украсили за пару дней, и тут такое. В прошлом году была схожая ситуация, кто-то сорвал Знамена Победы, которые местные жители повесили на подъезды. До 9 мая мы, конечно же, постараемся все восстановить», - цитирует депутата горсовета Новосибирска Антона Бурмистрова сайт обкома КПРФ.

Чтобы сорвать флаги вандалы применяли физическую силу – это видно по характеру повреждений. Некоторые знамена злоумышленники спрятали на дереве. Депутат Антон Бурмистров написал заявление в полицию.

Напомним, что недавно на одном из зданий в Новосибирске был нарисован портрет белогвардейского офицера барона фон Унгерна. Вскоре портрет был закрашен неизвестными вандалами.

Самый нашумевший случай вандализма в Новосибирске связан с памятником императору Николаю Второму и царевичу Алексею. Вскоре после установки памятника вандал ночью отрубил голову фигуре царевича.

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