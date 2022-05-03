В Новосибирске подросток вдохнул газ из баллона и умер во дворе дома

14-летний мальчик надышался парами неизвестного вещества из газового баллона и умер, сообщает СК РФ. Трагедия произошла 30 апреля во дворе одного из домов в Новосибирске, где подросток гулял в компании. Начата доследственная проверка.

Предварительно установлено, что 30 апреля 2022 года трое несовершеннолетних проводили время во дворе дома по улице 3-й Черкасский переулок города Новосибирска. Один из них вдохнул пары неустановленного вещества из газового баллона. Подростку стало плохо. Прибывшая «скорая помощь» констатировала его смерть, сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск проводится доследственная проверка по факту смерти 14-летнего мальчика. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, проводится комплекс экспертиз. Новосибирцы в соцсетях комментируют произошедшую трагедию. «Всегда это было есть и будет к сожалению. То клей, то газ, наркотики.... Соглашусь, что жаль родителей, сил и терпения пережить горе», - пишет Елена Сулаева в паблике АСТ-54 «ВКонтакте». Значительную часть комментариев к посту с сообщением Следственного комитета РФ Atas.info не готов публиковать по этическим соображениям.

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