Поезд в Бердске 100 метров тащил тело 18-летнего парня на глазах у жены

Поезд в Бердске 100 метров тащил тело 18-летнего парня на глазах у жены
Поезд в Бердске 100 метров тащил тело 18-летнего парня на глазах у жены
Вчера, 09:24ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi

18-летний парень погиб под колёсами поезда в Новосибирской области

В Бердске Новосибирской области в субботу, 2 июля произошло ЧП – 18-летнего парня сбил поезд. Очевидцы предполагают, что погибший был в наушниках и не слышал приближающийся состав.

Как передает издание «Свидетель», трагедия случилась на глазах у жены погибшего. Молодой человек неделю назад женился на продавщице (магазин находился рядом с ж/д путями).

Очевидцы сообщают, что женщина стояла рядом с переездом и провожала супруга. Внезапно поезд сбил 18-летнего парня и протащил 100 метров до станции Бердск. Он не убедился в том, что пути свободны и пошел на красный сигнал светофора.

Следственный комитет назначил проверку по факту смерти на железнодорожной дороге. После проверки будет принято процессуальное решение.

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