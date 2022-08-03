Соседи спасли 4-летнего мальчика из горящей квартиры в Новосибирске

Соседи спасли 4-летнего мальчика из горящей квартиры в Новосибирске
Соседи спасли 4-летнего мальчика из горящей квартиры в Новосибирске
Сегодня, 14:17ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Ленинском районе Новосибирска соседи вытащили из горящей квартиры 4-летнего мальчика – они спустили его через балкон. Информацию предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Вызов поступил сотрудникам МЧС ранним утром – они прибыли на место пожара всего за пять минут. Там горела квартира на пятом этаже, но выбраться мать с ребенком не могла из-за того, что коридор был в дыму и огне, им пришлось выбраться на балкон.

Пожарные спасли женщину при помощи автолестницы, а позже выяснилось, что двое молодых людей спустились на этаж ниже и помогли спустить мальчика из горящей квартиры, но женщину было спускать слишком опасно – она намного тяжелее маленького ребенка.

Открытое горение ликвидировали в течение 10 минут. Огнем были повреждены стены на кухне, коридоре и домашние вещи на площади шесть квадратных метров. На пожар отреагировали 11 сотрудников МЧС и шесть очевидец.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание к распределительной коробке. Мужчин, которые помогли спасти мальчика, хотят наградить.

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