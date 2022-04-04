Две фуры на полной скорости жёстко столкнулись под Новосибирском

Две фуры на полной скорости жёстко столкнулись под Новосибирском
Две фуры на полной скорости жёстко столкнулись под Новосибирском
Сегодня, 05:03ПроисшествияФото: АСТ-54Последствия аварии
О пострадавших или погибших не сообщается.

В пригороде Новосибирска столкнулись две фуры. Об этом рассказали в группе «АСТ-54».

Серьезное ДТП произошло 3 апреля недалеко от села Плотниково. Один грузовик столкнулся с другим практически на полной скорости. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как водитель одной из фур начал выезжать на трассу, после чего в него на полной скорости влетел другой грузовик.

момент аварии
Видео:АСТ-54

От жестокого удара ехавший по прямой грузовик смял ограждение и завалился на бок. Выезжающая фура после столкновения откатилась назад.

«По информации нашей подписчицы, поделившейся материалами, водитель грузового автомобиля вылетел через лобовое стекло», – сообщили в АСТ-54.

Информации о погибших нет. В ГИБДД отметили, что ДТП оформляли с материальным ущербом.

Напомним, пассажирский автобус №39 выбил стекло маршрутке №18 на остановке в Новосибирске. По словам очевидцев, общественный транспорт конкурировал за пассажиров.

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