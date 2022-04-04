Две фуры на полной скорости жёстко столкнулись под Новосибирском

Серьезное ДТП произошло 3 апреля недалеко от села Плотниково. Один грузовик столкнулся с другим практически на полной скорости. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как водитель одной из фур начал выезжать на трассу, после чего в него на полной скорости влетел другой грузовик.