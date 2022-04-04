Галлюциногенную сушеную траву привозили из Средней Азии в Новосибирск

Галлюциногенную сушеную траву привозили из Средней Азии в Новосибирск
Галлюциногенную сушеную траву привозили из Средней Азии в Новосибирск
Сегодня, 07:02ПроисшествияФото: Википедия
Трава гармала может влиять на психологическое здоровье человека.

В Новосибирск из среднеазиатских республик 33 раза доставляли сушенную траву гармалу с содержанием наркотика. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

С ноября 2021 года по март 2022 года пассажиры из Средней Азии пытались провести в Новосибирске свыше 7 кг травы, в которой содержится наркотик гармин. По информации специалистов, это вещество - галлюциноген и стимулятор центральной нервной системы.

«Гармин может давать тяжелые последствия для физического и психического здоровья уже после первого применения», - уточнили в пресс-центре.

Доставщикам наркотического растения грозит уголовная ответственность.

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