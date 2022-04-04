Галлюциногенную сушеную траву привозили из Средней Азии в Новосибирск

В Новосибирск из среднеазиатских республик 33 раза доставляли сушенную траву гармалу с содержанием наркотика. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.
С ноября 2021 года по март 2022 года пассажиры из Средней Азии пытались провести в Новосибирске свыше 7 кг травы, в которой содержится наркотик гармин. По информации специалистов, это вещество - галлюциноген и стимулятор центральной нервной системы.
«Гармин может давать тяжелые последствия для физического и психического здоровья уже после первого применения», - уточнили в пресс-центре.
Доставщикам наркотического растения грозит уголовная ответственность.