Кондуктора оштрафовали за высаживание ребенка из трамвая в Новосибирске

Кондуктора трамвая оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что она высадила 10-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По данным ведомства, мальчик возвращался с другом домой с тренировки по футболу. Выяснилось, что у него не хватает денег на проезд, тогда он предложил, чтобы его мама рассчиталась на нужной остановке. Однако работница отказала и потребовала от ребенка, чтобы он покинул транспорт.
Прокуратура Кировского района Новосибирска провела проверку и возбудила дело об административном нарушении – принудительную высадку из общественного транспорта несовершеннолетнего.