Кондуктора оштрафовали за высаживание ребенка из трамвая в Новосибирске

Кондуктора оштрафовали за высаживание ребенка из трамвая в Новосибирске
Кондуктора оштрафовали за высаживание ребенка из трамвая в Новосибирске
Сегодня, 17:25ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Мальчику не хватило денег на проезд, а кондуктор его выгнала из салона трамвая

Кондуктора трамвая оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что она высадила 10-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, мальчик возвращался с другом домой с тренировки по футболу. Выяснилось, что у него не хватает денег на проезд, тогда он предложил, чтобы его мама рассчиталась на нужной остановке. Однако работница отказала и потребовала от ребенка, чтобы он покинул транспорт.

Прокуратура Кировского района Новосибирска провела проверку и возбудила дело об административном нарушении – принудительную высадку из общественного транспорта несовершеннолетнего.

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