Кондуктора оштрафовали за высаживание ребенка из трамвая в Новосибирске

По данным ведомства, мальчик возвращался с другом домой с тренировки по футболу. Выяснилось, что у него не хватает денег на проезд, тогда он предложил, чтобы его мама рассчиталась на нужной остановке. Однако работница отказала и потребовала от ребенка, чтобы он покинул транспорт.